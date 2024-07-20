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В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 20.07.2024
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10:40 20.07.2024
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В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 20.07.2024
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
Графики временного отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в период жаркой погоды введены в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:40
2024-07-20T10:40
россия
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в период жаркой погоды введены в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в нескольких регионах страны, в том числе в Херсонской области, вводятся графики временного отключения электричества" , - написал Сальдо.Он привел графики отключения электроэнергии в своем канале на 20 июля по муниципальным округам. В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о введении временных отключений электроэнергии в области. Отключения потребителей в последние дни проводятся также в Крыму и Севастополе.
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россия, херсонская область , запорожская область
Россия, Херсонская область , Запорожская область
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии

Сальдо: в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии

© РИА НовостиПодорванная опора ЛЭП в Херсонской области
Подорванная опора ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости
Подорванная опора ЛЭП в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в период жаркой погоды введены в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в нескольких регионах страны, в том числе в Херсонской области, вводятся графики временного отключения электричества" , - написал Сальдо.
Он привел графики отключения электроэнергии в своем канале на 20 июля по муниципальным округам.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о введении временных отключений электроэнергии в области. Отключения потребителей в последние дни проводятся также в Крыму и Севастополе.
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