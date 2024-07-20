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В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 20.07.2024
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
Графики временного отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в период жаркой погоды введены в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:40
2024-07-20T10:40
2024-07-20T10:40
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в период жаркой погоды введены в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за увеличения нагрузки на энергосистему юга России в нескольких регионах страны, в том числе в Херсонской области, вводятся графики временного отключения электричества" , - написал Сальдо.Он привел графики отключения электроэнергии в своем канале на 20 июля по муниципальным округам. В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о введении временных отключений электроэнергии в области. Отключения потребителей в последние дни проводятся также в Крыму и Севастополе.
https://ria.ru/20240720/kherson-1960869605.html
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россия, херсонская область , запорожская область
Россия, Херсонская область , Запорожская область
В Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии
Сальдо: в Херсонской области ввели графики временного отключения электроэнергии