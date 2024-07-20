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Почти половина американцев считают, что Трамп лучше выступает с речами - РИА Новости, 20.07.2024
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12:53 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/opros-1960902657.html
Почти половина американцев считают, что Трамп лучше выступает с речами
Почти половина американцев считают, что Трамп лучше выступает с речами - РИА Новости, 20.07.2024
Почти половина американцев считают, что Трамп лучше выступает с речами
Почти половина опрошенных американцев считают, что экс-президент США Дональд Трамп лучше выступает с речами, чем действующий лидер страны Джо Байден, следует из РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:53
2024-07-20T12:53
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
в мире
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти половина опрошенных американцев считают, что экс-президент США Дональд Трамп лучше выступает с речами, чем действующий лидер страны Джо Байден, следует из опроса, проведенного компанией YouGov. По результатам опроса, 49% респондентов считает, что Трамп произносит речи лучше, чем Байден. При этом 87% опрошенных считают, что умение хорошо выступать с речами очень важно для победы на президентских выборах. Опрос проводился 19 июля, в нём приняли участие 4348 взрослых американцев. Погрешность результатов не указана. Ранее телеканал CNN сообщал, что выступление Трампа на съезде Республиканской партии стало самой длинной благодарственной речью в новейшей истории крупных партий США, его речь длилась один час 32 минуты. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
https://ria.ru/20240526/tramp-1948391160.html
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сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша, в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США, В мире, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Почти половина американцев считают, что Трамп лучше выступает с речами

YouGov: 49 процентов американцев считают, что Трамп лучший оратор, чем Байден

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти половина опрошенных американцев считают, что экс-президент США Дональд Трамп лучше выступает с речами, чем действующий лидер страны Джо Байден, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
По результатам опроса, 49% респондентов считает, что Трамп произносит речи лучше, чем Байден. При этом 87% опрошенных считают, что умение хорошо выступать с речами очень важно для победы на президентских выборах.
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26 мая, 04:09
Опрос проводился 19 июля, в нём приняли участие 4348 взрослых американцев. Погрешность результатов не указана.
Ранее телеканал CNN сообщал, что выступление Трампа на съезде Республиканской партии стало самой длинной благодарственной речью в новейшей истории крупных партий США, его речь длилась один час 32 минуты.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
СШАДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в СШАВ миреПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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