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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.07.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области спустя 49 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T04:02
2024-07-20T04:02
2024-07-20T04:02
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белгородская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области спустя 49 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. ГУМЧС по региону сообщал о запуске сирены ракетной опасности на всей территории Белгородской области в 3.03 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность