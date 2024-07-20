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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.07.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T03:06
2024-07-20T03:06
2024-07-20T03:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в своём в Telegram-канале также сообщил о запуске сирены ракетной опасности и попросил жителей спуститься в подвал.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгородской области объявили ракетную опасность