https://ria.ru/20240720/opasnost-1960864316.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.07.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:06

2024-07-20T03:06

2024-07-20T03:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в своём в Telegram-канале также сообщил о запуске сирены ракетной опасности и попросил жителей спуститься в подвал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вячеслав гладков