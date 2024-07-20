https://ria.ru/20240720/opasnost-1960863132.html
В Севастополе объявили ракетную опасность
В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.07.2024
В Севастополе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:49
2024-07-20T02:49
2024-07-20T02:49
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!" - написал он.Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Россия
В Севастополе объявили ракетную опасность
Развожаев: в Севастополе объявили ракетную опасность