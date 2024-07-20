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При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 20.07.2024
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей Белгородской области в пятницу получили ранения при ударах со стороны Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:55
2024-07-20T06:55
2024-07-20T09:35
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей Белгородской области в пятницу получили ранения при ударах со стороны Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "За вчерашний день у нас пострадало 6 мирных жителей, 5 человек из Шебекино. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказал Гладков в видеосообщении. По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты имеются, помощь оказывается, подчеркнул губернатор.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков позже написал, что после ночного обстрела города Шебекино было повреждено 6 многоквартирных домов, 22 частных дома, 12 автомобилей."Были отключения электроэнергии, но за ночь электрики выполнили свою работу. Сейчас без электроэнергии находятся временно порядка 50 домов на двух улицах, работы по восстановлению продолжаются" – уточнил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Россия
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей
Гладков: шесть жителей Белгородчины пострадали при обстрелах, двое в реанимации