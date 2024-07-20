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При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 20.07.2024 (обновлено: 09:35 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/obstrely-1960870633.html
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 20.07.2024
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей Белгородской области в пятницу получили ранения при ударах со стороны Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:55
2024-07-20T09:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей Белгородской области в пятницу получили ранения при ударах со стороны Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "За вчерашний день у нас пострадало 6 мирных жителей, 5 человек из Шебекино. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказал Гладков в видеосообщении. По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты имеются, помощь оказывается, подчеркнул губернатор.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков позже написал, что после ночного обстрела города Шебекино было повреждено 6 многоквартирных домов, 22 частных дома, 12 автомобилей."Были отключения электроэнергии, но за ночь электрики выполнили свою работу. Сейчас без электроэнергии находятся временно порядка 50 домов на двух улицах, работы по восстановлению продолжаются" – уточнил он.
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происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Россия
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей

Гладков: шесть жителей Белгородчины пострадали при обстрелах, двое в реанимации

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 19 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей Белгородской области в пятницу получили ранения при ударах со стороны Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"За вчерашний день у нас пострадало 6 мирных жителей, 5 человек из Шебекино. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказал Гладков в видеосообщении.
По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты имеются, помощь оказывается, подчеркнул губернатор.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков позже написал, что после ночного обстрела города Шебекино было повреждено 6 многоквартирных домов, 22 частных дома, 12 автомобилей.
"Были отключения электроэнергии, но за ночь электрики выполнили свою работу. Сейчас без электроэнергии находятся временно порядка 50 домов на двух улицах, работы по восстановлению продолжаются" – уточнил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав ГладковРоссия
 
 
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