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При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 20.07.2024 (обновлено: 21:39 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/obstrel-1960971857.html
При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины
При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины - РИА Новости, 20.07.2024
При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины
Два частных дома и две машины загорелись в Шебекино в результате прямого попадания украинских снарядов при обстреле города вечером в субботу, предварительно,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T21:30
2024-07-20T21:39
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Два частных дома и две машины загорелись в Шебекино в результате прямого попадания украинских снарядов при обстреле города вечером в субботу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные расчеты занимаются тушением объектов", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что осколками повреждено остекление и фасад в четырех многоквартирных домах. В трех частных домовладениях выбиты окна и в нескольких местах пробита кровля. Также повреждены два автомобиля. По данным губернатора, город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в субботу днем. Тогда семь мирных жителей были ранены. В городе прямыми попаданиями снарядов выбило окна, повредило балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах. От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины

Гладков: два дома и два автомобиля загорелись в Шебекино после обстрела ВСУ

© Фото : Аккаунт Губернатора Белгородской области Вячеслав ГладковаСитуация в Шебекино после обстрела ВСУ
Ситуация в Шебекино после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Аккаунт Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова
Ситуация в Шебекино после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Два частных дома и две машины загорелись в Шебекино в результате прямого попадания украинских снарядов при обстреле города вечером в субботу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные расчеты занимаются тушением объектов", - написал Гладков в Telegram-канале.
© Фото : Аккаунт Губернатора Белгородской области Вячеслав ГладковаСитуация в Шебекино после обстрела ВСУ
Ситуация в Шебекино после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Аккаунт Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова
Ситуация в Шебекино после обстрела ВСУ
Он добавил, что осколками повреждено остекление и фасад в четырех многоквартирных домах. В трех частных домовладениях выбиты окна и в нескольких местах пробита кровля. Также повреждены два автомобиля.
По данным губернатора, город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в субботу днем. Тогда семь мирных жителей были ранены. В городе прямыми попаданиями снарядов выбило окна, повредило балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах. От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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