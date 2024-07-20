https://ria.ru/20240720/obstrel-1960971857.html

При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины

При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины - РИА Новости, 20.07.2024

При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины

Два частных дома и две машины загорелись в Шебекино в результате прямого попадания украинских снарядов при обстреле города вечером в субботу, предварительно,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T21:30

2024-07-20T21:30

2024-07-20T21:39

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960971734_0:301:960:841_1920x0_80_0_0_1177bb9d778d1e492f6ea976fa4e63e1.jpg

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Два частных дома и две машины загорелись в Шебекино в результате прямого попадания украинских снарядов при обстреле города вечером в субботу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные расчеты занимаются тушением объектов", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что осколками повреждено остекление и фасад в четырех многоквартирных домах. В трех частных домовладениях выбиты окна и в нескольких местах пробита кровля. Также повреждены два автомобиля. По данным губернатора, город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в субботу днем. Тогда семь мирных жителей были ранены. В городе прямыми попаданиями снарядов выбило окна, повредило балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах. От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия