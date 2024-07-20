https://ria.ru/20240720/obstrel-1960925102.html

Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке

Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке

Автобусный парк в Петровском районе Донецка пострадал при обстреле ВСУ, предварительно, никто не пострадал. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:37

2024-07-20T15:37

2024-07-20T15:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Автобусный парк в Петровском районе Донецка пострадал при обстреле ВСУ, предварительно, никто не пострадал. Попадание снаряда пришлось по крыше административного здания парка, после чего последовало возгорание. Фрагменты крыши разлетелись в радиусе десятков метров от здания. Несмотря на это пострадавших среди сотрудников предприятия и поврежденных автобусов не оказалось, передает корреспондент РИА Новости. "Это автобусный парк "Донгортех". Прилетело в контору, административное здание, где находятся все сотрудники. На крыше было возгорание, мы приехали, когда пожарные уже его тушили. Пострадавших нет", - рассказал агентству сотрудник предприятия Юрий. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 28 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителя. Повреждения получили девять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия