https://ria.ru/20240720/obstrel-1960925102.html
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке
Автобусный парк в Петровском районе Донецка пострадал при обстреле ВСУ, предварительно, никто не пострадал. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:37
2024-07-20T15:37
2024-07-20T15:37
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сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Автобусный парк в Петровском районе Донецка пострадал при обстреле ВСУ, предварительно, никто не пострадал. Попадание снаряда пришлось по крыше административного здания парка, после чего последовало возгорание. Фрагменты крыши разлетелись в радиусе десятков метров от здания. Несмотря на это пострадавших среди сотрудников предприятия и поврежденных автобусов не оказалось, передает корреспондент РИА Новости. "Это автобусный парк "Донгортех". Прилетело в контору, административное здание, где находятся все сотрудники. На крыше было возгорание, мы приехали, когда пожарные уже его тушили. Пострадавших нет", - рассказал агентству сотрудник предприятия Юрий. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 28 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителя. Повреждения получили девять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли автобусный парк в Донецке
ВСУ обстреляли автобусный парк в Донецке, никто не пострадал
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Автобусный парк в Петровском районе Донецка пострадал при обстреле ВСУ, предварительно, никто не пострадал.
Попадание снаряда пришлось по крыше административного здания парка, после чего последовало возгорание. Фрагменты крыши разлетелись в радиусе десятков метров от здания. Несмотря на это пострадавших среди сотрудников предприятия и поврежденных автобусов не оказалось, передает корреспондент РИА Новости.
"Это автобусный парк "Донгортех". Прилетело в контору, административное здание, где находятся все сотрудники. На крыше было возгорание, мы приехали, когда пожарные уже его тушили. Пострадавших нет", - рассказал агентству сотрудник предприятия Юрий.
По сообщениям представительства ДНР
в СЦКК
, за прошедшие сутки ВСУ
28 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителя. Повреждения получили девять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.