https://ria.ru/20240720/obstrel-1960886255.html

ВСУ более 60 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ более 60 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 20.07.2024

ВСУ более 60 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 60 раз, погибших нет, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:13

2024-07-20T10:13

2024-07-20T10:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 60 раз, погибших нет, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 19 июля. По 8 муниципалитетам было выпущено 62 снаряда, не менее 24 беспилотников атаковали регион. За отчетный день повреждения выявлены в 25 квартирах шести многоквартирных домов, 27 частных домах, 15 автомобилях, двух коммерческих объектах, соцобъекте и нежилом здании. "В Белгородском районе вражеским атакам подверглись села Петровка, Черемошное и Щетиновка. Было выпущено 2 беспилотника, из которых один сбит, и выпущено 14 боеприпасов… В Борисовском районе атакованы село Цаповка, хутора Казачье-Рудченское и Климовое. За день совершены 2 обстрела, в ходе которых было выпущено 6 артснарядов. Также выпущены 2 дрона-камикадзе", - написал Гладков. По данным губернатора, в Валуйском округе два села атаковали 4 беспилотника. В Волоконовском районе по хутору Плотвянка были произведены атаки с помощью одного беспилотника и 4 боеприпасов. В Грайворонском городском округе по пяти селам было выпущено 7 БПЛА и 4 снаряда. В Краснояружском районе, как уточнил Гладков, атакам 2 дронов и 14 боеприпасов подверглись четыре населенных пункта. На территории Ровеньского района, по информации главы региона, сработала система ПВО по воздушным целям противника. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущено 20 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 6 БПЛА... Ранены 6 мирных жителей, из них пятеро пострадали при обстрелах города Шебекино и один житель в селе Терезовка", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия