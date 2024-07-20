https://ria.ru/20240720/natsionalist-1960944139.html

Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских

Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских - РИА Новости, 20.07.2024

Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку высказываний украинского националиста об убийстве русских, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:40

2024-07-20T17:40

2024-07-20T21:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил провести проверку высказываний украинского националиста об убийстве русских, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель СК России поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста", — говорится в публикации.Как пояснили в пресс-службе, в СМИ и соцсетях появились сведения, согласно которым националист Назар Приходько публично призывал к убийству российских граждан.

https://ria.ru/20240602/gordon-1949988150.html

россия

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2024

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия