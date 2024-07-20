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Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских - РИА Новости, 20.07.2024
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17:40 20.07.2024 (обновлено: 21:53 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/natsionalist-1960944139.html
Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских
Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских - РИА Новости, 20.07.2024
Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских
Глава Следственного комитета России поручил провести проверку высказываний украинского националиста об убийстве русских, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:40
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил провести проверку высказываний украинского националиста об убийстве русских, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель СК России поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста", — говорится в публикации.Как пояснили в пресс-службе, в СМИ и соцсетях появились сведения, согласно которым националист Назар Приходько публично призывал к убийству российских граждан.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста о русских

Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывающему убивать русских

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил провести проверку высказываний украинского националиста об убийстве русских, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста", — говорится в публикации.
Как пояснили в пресс-службе, в СМИ и соцсетях появились сведения, согласно которым националист Назар Приходько публично призывал к убийству российских граждан.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*
2 июня, 11:54
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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