https://ria.ru/20240720/naemnik-1960966184.html
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ
Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:41
2024-07-20T20:41
2024-07-20T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064808_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7daa18ecda14cce19efede0443f9173d.jpg
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания Interia. "В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне", - говорится в сообщении. Из публикации можно заключить, что 22-летний Сенкала воевал в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины и погиб в поселке Червона Диброва на территории ЛНР. Отмечается, что он вступил в легион осенью 2023 года, а погиб 13 июля. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960953094.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064808_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_89761b7c2432cee9eb9a906f6f3a612e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ
Interia: в ЛНР погиб 22-летний польский наемник, воевавший на стороне ВСУ