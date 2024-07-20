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Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 20.07.2024 (обновлено: 20:42 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/naemnik-1960966184.html
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ
Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:41
2024-07-20T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания Interia. "В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне", - говорится в сообщении. Из публикации можно заключить, что 22-летний Сенкала воевал в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины и погиб в поселке Червона Диброва на территории ЛНР. Отмечается, что он вступил в легион осенью 2023 года, а погиб 13 июля. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960953094.html
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ

Interia: в ЛНР погиб 22-летний польский наемник, воевавший на стороне ВСУ

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ
Польский инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания Interia.
Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне", - говорится в сообщении.
Из публикации можно заключить, что 22-летний Сенкала воевал в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины и погиб в поселке Червона Диброва на территории ЛНР. Отмечается, что он вступил в легион осенью 2023 года, а погиб 13 июля.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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