https://ria.ru/20240720/naemnik-1960966184.html

Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ

Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2024

Воевавший на стороне ВСУ польский наемник погиб в ЛНР, сообщили СМИ

Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:41

2024-07-20T20:41

2024-07-20T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064808_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7daa18ecda14cce19efede0443f9173d.jpg

ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории ЛНР, следует из сообщения польского издания Interia. "В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне", - говорится в сообщении. Из публикации можно заключить, что 22-летний Сенкала воевал в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины и погиб в поселке Червона Диброва на территории ЛНР. Отмечается, что он вступил в легион осенью 2023 года, а погиб 13 июля. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960953094.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины