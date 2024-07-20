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В Китае более 30 человек пропали без вести после обрушения моста

В Китае более 30 человек пропали без вести после обрушения моста - РИА Новости, 20.07.2024

В Китае более 30 человек пропали без вести после обрушения моста

Жертвами обрушения моста в китайской провинции Шэньси стали 11 человек, более 30 числятся пропавшими без вести, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:24

2024-07-20T07:24

2024-07-20T12:28

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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Жертвами обрушения моста в китайской провинции Шэньси стали 11 человек, более 30 числятся пропавшими без вести, передает Центральное телевидение Китая. "По состоянию на 10:00 субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли", — говорится в сообщении.Кроме того, предварительная проверка установила, что еще около 20 машин и более 30 человек остаются пропавшими без вести.Автомобильный мост в уезде Чжашуй городского округа Шанло на северо-западе Китая обрушился накануне вечером из-за проливных дождей. В результате в реку упало два десятка автомобилей.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей. На этой неделе на провинцию Шэньси обрушились сильные ливни. Наводнения повредили четыре дороги национального и провинциального значения, размыли более 40 проселочных дорог и разрушили 21 мост.

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в мире, шэньси, китай