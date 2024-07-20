https://ria.ru/20240720/moskva-1961235902.html
Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды
Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2024
Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-20T15:30
2024-07-20T15:30
2024-07-22T15:11
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и завтра в столице возможны дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – сказано в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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