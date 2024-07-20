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Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2024
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15:30 20.07.2024 (обновлено: 15:11 22.07.2024)
https://ria.ru/20240720/moskva-1961235902.html
Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды
Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2024
Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-20T15:30
2024-07-22T15:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и завтра в столице возможны дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – сказано в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Экология в России

Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сильный дождь в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и завтра в столице возможны дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – сказано в сообщении.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Москвичей предупредили о грозе в понедельник
16 июня, 20:46
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваЭкология в России
 
 
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