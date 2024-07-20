https://ria.ru/20240720/moskva-1961235902.html

Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды

Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2024

Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-20T15:30

2024-07-20T15:30

2024-07-22T15:11

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице на фоне непогоды, которая ожидается в столице во вторую половину дня, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и завтра в столице возможны дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, экология в россии