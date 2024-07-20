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Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве - РИА Новости, 20.07.2024
Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:11
2024-07-20T17:11
2024-07-20T17:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Русаковской эстакаде (внешняя сторона ТТК) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Кроме того, движение в районе ДТП затруднено, дептранс советует выбирать пути объезда.
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происшествия, москва
Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве
На Русаковской эстакаде в Москве столкнулись несколько автомобилей