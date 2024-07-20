https://ria.ru/20240720/moskva-1960939479.html

Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве - РИА Новости, 20.07.2024

Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:11

2024-07-20T17:11

2024-07-20T17:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Русаковской эстакаде (внешняя сторона ТТК) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Кроме того, движение в районе ДТП затруднено, дептранс советует выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва