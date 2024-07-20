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В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире - РИА Новости, 20.07.2024
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15:33 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/moskva-1960923817.html
В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире
В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире - РИА Новости, 20.07.2024
В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире
Сотрудники полиции нашли мать девочек 2 и 4 лет, оставленных одних в квартире на востоке Москвы, она доставлена в территориальный отдел, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:33
2024-07-20T15:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли мать девочек 2 и 4 лет, оставленных одних в квартире на востоке Москвы, она доставлена в территориальный отдел, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. По информации ведомства, в субботу поступило сообщение, что в квартире жилого дома на Святоозерской улице находятся малолетние дети, нуждающиеся в помощи. "Предварительно установлено, что две девочки 2 и 4 лет находились одни в квартире без присмотра взрослых… В ходе проверочных мероприятий полицейские нашли мать, оставленных детей, она доставлена в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности. В ведомстве также уточнили, что дети доставлены в территориальный отдел полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире

Полиция нашла мать двух девочек, оставленных одних в квартире на востоке Москвы

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОбследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли мать девочек 2 и 4 лет, оставленных одних в квартире на востоке Москвы, она доставлена в территориальный отдел, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
По информации ведомства, в субботу поступило сообщение, что в квартире жилого дома на Святоозерской улице находятся малолетние дети, нуждающиеся в помощи.
«
"Предварительно установлено, что две девочки 2 и 4 лет находились одни в квартире без присмотра взрослых… В ходе проверочных мероприятий полицейские нашли мать, оставленных детей, она доставлена в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
В ведомстве также уточнили, что дети доставлены в территориальный отдел полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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