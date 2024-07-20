https://ria.ru/20240720/moskva-1960923817.html

В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире

В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире - РИА Новости, 20.07.2024

В Москве нашли мать девочек, оставленных одних в квартире

Сотрудники полиции нашли мать девочек 2 и 4 лет, оставленных одних в квартире на востоке Москвы, она доставлена в территориальный отдел, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:33

2024-07-20T15:33

2024-07-20T15:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли мать девочек 2 и 4 лет, оставленных одних в квартире на востоке Москвы, она доставлена в территориальный отдел, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. По информации ведомства, в субботу поступило сообщение, что в квартире жилого дома на Святоозерской улице находятся малолетние дети, нуждающиеся в помощи. "Предварительно установлено, что две девочки 2 и 4 лет находились одни в квартире без присмотра взрослых… В ходе проверочных мероприятий полицейские нашли мать, оставленных детей, она доставлена в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности. В ведомстве также уточнили, что дети доставлены в территориальный отдел полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240710/kletka-1958713845.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва