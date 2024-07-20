https://ria.ru/20240720/moldavija-1960944687.html

В Молдавии предрекли рост уровня абсолютной бедности к холодному сезону

В Молдавии предрекли рост уровня абсолютной бедности к холодному сезону - РИА Новости, 20.07.2024

В Молдавии предрекли рост уровня абсолютной бедности к холодному сезону

Уровень абсолютной бедности в Молдавии станет еще выше к периоду холодов, поскольку без поддержки европейских партнеров власти не смогут компенсировать... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:44

2024-07-20T17:44

2024-07-20T17:44

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Уровень абсолютной бедности в Молдавии станет еще выше к периоду холодов, поскольку без поддержки европейских партнеров власти не смогут компенсировать гражданам расходы на высокие энергоресурсы, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Европейские партнеры уже не горят желанием и дальше компенсировать гражданам Молдавии высокие счета на коммунальные услуги, соответственно, все расходы лягут на плечи нашего нищего населения. Фактически люди останутся одни, обедневшие и энергетически уязвимые. Неизбежно повышение уровня абсолютной бедности, который в настоящее время и так чрезвычайно высок. Необходимо срочно менять государственную политику и ориентировать ее на людей", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, министерство финансов объявило о сокращении вдвое Фонда снижения энергетической уязвимости. Лунгу обращает внимание, что тарифы снижены несущественно и остаются высокими по сравнению с другими странами и с учетом цифр, которые были в Молдове в 2021 году. "С учетом сокращения доходов и увеличения дефицита госбюджета, а также исторического роста госдолга, мы понимаем, что в холодное время года люди останутся без поддержки со стороны государства. Обещаний, особенно предвыборных, конечно, будет много, но экономические реалии показывают кризис бюджета и государственного управления", - добавил политик. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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