https://ria.ru/20240720/minoborony-1960904807.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 140 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:10

2024-07-20T13:10

2024-07-20T13:25

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 140 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б" и 152 мм орудие Д-20, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - сообщило в суббота Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б" и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия