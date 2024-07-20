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Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2024
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13:10 20.07.2024 (обновлено: 13:25 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/minoborony-1960904807.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 140 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:10
2024-07-20T13:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 140 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б" и 152 мм орудие Д-20, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - сообщило в суббота Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б" и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВСУ потеряли 140 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 140 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б" и 152 мм орудие Д-20, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - сообщило в суббота Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку "Гиацинт-Б" и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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