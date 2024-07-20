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Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.07.2024
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска потеряли до 110 военных в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:08
2024-07-20T13:08
2024-07-20T14:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 110 военных в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение личному составу и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 120,129 бригад теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Времевка, Макаровка, Сторожевое, Водяное, Разлив и Октябрь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", отмечает Минобороны.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли 110 военных в зоне ответственности группировки "Восток"