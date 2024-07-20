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Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.07.2024
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки российских войск за прошедшие сутки продолжили занятие более выгодных рубежей, противник потерял до 640 военных и боевую... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:06
2024-07-20T13:06
2024-07-20T13:19
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за прошедшие сутки продолжили занятие более выгодных рубежей, противник потерял до 640 военных и боевую бронированную машину, сообщило в субботу Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили занятие более выгодных рубежей. Нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 30-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красногоровка, Зализнянское, Константиновка, Часов Яр и Райгородок Донецкой народной республики. По данным ведомства, подразделения "Юга" также отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении."Потери противника составили до 640 военнослужащих, боевая бронированная машина и 18 автомобилей", - рассказали в Минобороны РФ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и два полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения "Южной" группировки отразили две контратаки противника