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Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.07.2024
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14:36 20.07.2024 (обновлено: 14:38 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/minenergo-1960914467.html
Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР
Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.07.2024
Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР
Минэнерго провело выездные совещания по вопросам функционирования и развития топливно-энергетического комплекса в ДНР и ЛНР, где, в том числе, обсуждался вопрос РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:36
2024-07-20T14:38
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минэнерго провело выездные совещания по вопросам функционирования и развития топливно-энергетического комплекса в ДНР и ЛНР, где, в том числе, обсуждался вопрос выплат и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угольной отрасли, говорится в сообщении министерства. "В ходе рабочих встреч с представителями правительств регионов рассмотрены актуальные вопросы развития ТЭК республик. В частности, выплаты и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угледобывающих предприятий", - отмечается в сообщении. Также на совещании обсуждались восстановительные работы на объектах распределительной инфраструктуры и формирование аварийного резерва в республиках. На совещании также были рассмотрены меры для скорейшего устранения последствий нештатных ситуаций на региональных распределительных сетях, вызванных погодными явлениями, формирование аварийного запаса, закупка силовых трансформаторов и специальной техники для проведения восстановительных работ. "Основная задача – сформировать условия для стабильного развития ТЭК республик. Определены места строительства объектов электросетевого комплекса 35-110 кВ в отдельных регионах", – заявили в Минэнерго. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство выделит средства на поддержку энергетики в новых регионах.
https://ria.ru/20240711/pravitelstvo-1958997542.html
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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР

Минэнерго провело выездные совещания по вопросам развития ТЭК в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШахтеры в клети на предприятии "Комсомолец Донбасса" в Донецкой области
Шахтеры в клети на предприятии Комсомолец Донбасса в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минэнерго провело выездные совещания по вопросам функционирования и развития топливно-энергетического комплекса в ДНР и ЛНР, где, в том числе, обсуждался вопрос выплат и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угольной отрасли, говорится в сообщении министерства.
«
"В ходе рабочих встреч с представителями правительств регионов рассмотрены актуальные вопросы развития ТЭК республик. В частности, выплаты и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угледобывающих предприятий", - отмечается в сообщении.
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Также на совещании обсуждались восстановительные работы на объектах распределительной инфраструктуры и формирование аварийного резерва в республиках.
На совещании также были рассмотрены меры для скорейшего устранения последствий нештатных ситуаций на региональных распределительных сетях, вызванных погодными явлениями, формирование аварийного запаса, закупка силовых трансформаторов и специальной техники для проведения восстановительных работ.
«
"Основная задача – сформировать условия для стабильного развития ТЭК республик. Определены места строительства объектов электросетевого комплекса 35-110 кВ в отдельных регионах", – заявили в Минэнерго.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство выделит средства на поддержку энергетики в новых регионах.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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