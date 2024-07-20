https://ria.ru/20240720/minenergo-1960914467.html

Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР

Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.07.2024

Минэнерго провело совещания по развитию ТЭК в ДНР и ЛНР

Минэнерго провело выездные совещания по вопросам функционирования и развития топливно-энергетического комплекса в ДНР и ЛНР, где, в том числе, обсуждался вопрос РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:36

2024-07-20T14:36

2024-07-20T14:38

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минэнерго провело выездные совещания по вопросам функционирования и развития топливно-энергетического комплекса в ДНР и ЛНР, где, в том числе, обсуждался вопрос выплат и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угольной отрасли, говорится в сообщении министерства. "В ходе рабочих встреч с представителями правительств регионов рассмотрены актуальные вопросы развития ТЭК республик. В частности, выплаты и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угледобывающих предприятий", - отмечается в сообщении. Также на совещании обсуждались восстановительные работы на объектах распределительной инфраструктуры и формирование аварийного резерва в республиках. На совещании также были рассмотрены меры для скорейшего устранения последствий нештатных ситуаций на региональных распределительных сетях, вызванных погодными явлениями, формирование аварийного запаса, закупка силовых трансформаторов и специальной техники для проведения восстановительных работ. "Основная задача – сформировать условия для стабильного развития ТЭК республик. Определены места строительства объектов электросетевого комплекса 35-110 кВ в отдельных регионах", – заявили в Минэнерго. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство выделит средства на поддержку энергетики в новых регионах.

https://ria.ru/20240711/pravitelstvo-1958997542.html

https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html

донецкая народная республика

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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)