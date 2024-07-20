https://ria.ru/20240720/mask-1960863431.html

Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США

Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США - РИА Новости, 20.07.2024

Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с тезисом о том, что для президента страны должен быть установлен предельный возраст. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:58

2024-07-20T02:58

2024-07-20T06:33

в мире

сша

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с тезисом о том, что для президента страны должен быть установлен предельный возраст. "Да, должен быть максимальный возраст", - написал он, комментируя пост одной из пользовательниц, задавшейся вопросом о том, почему нет верхней границы для возраста главы Белого дома. Джо Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность 81-летнего Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

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в мире, сша, джо байден, илон маск