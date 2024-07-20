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Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США
Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США - РИА Новости, 20.07.2024
Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с тезисом о том, что для президента страны должен быть установлен предельный возраст. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:58
2024-07-20T02:58
2024-07-20T06:33
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с тезисом о том, что для президента страны должен быть установлен предельный возраст. "Да, должен быть максимальный возраст", - написал он, комментируя пост одной из пользовательниц, задавшейся вопросом о том, почему нет верхней границы для возраста главы Белого дома. Джо Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность 81-летнего Байдена эффективно руководить государством.
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в мире, сша, джо байден, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск поддержал идею установить предельный возраст для президента США
Маск согласился, что для президента США нужно установить предельный возраст