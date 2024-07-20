https://ria.ru/20240720/listerioz-1960946513.html

Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом

Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом - РИА Новости, 20.07.2024

Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом

В России в течение последних лет зафиксированы лишь единичные случаи листериоза, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:59

2024-07-20T17:59

2024-07-20T22:01

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сша

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России в течение последних лет зафиксированы лишь единичные случаи листериоза, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что в США вслед за Канадой возникла вспышка этого заболевания. Она произошла в 12 штатах вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе Штатов. При этом уже известно о двух летальных исходах, еще почти три десятка человек попали в больницы."Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на сто тысяч населения", — говорится в заявлении Роспотребнадзора. В 2023 году подразделения регулятора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки, выявив около четырех процентов проб, не соответствующих гигиеническим нормативам.Подчеркивается, что только по итогам 2023 года пришлось изъять из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60 процентов составило продовольственное сырье.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240715/babezioz-1959752825.html

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здоровье - общество, россия, сша, канада, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)