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Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом - РИА Новости, 20.07.2024
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17:59 20.07.2024 (обновлено: 22:01 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/listerioz-1960946513.html
Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом
Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом - РИА Новости, 20.07.2024
Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом
В России в течение последних лет зафиксированы лишь единичные случаи листериоза, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:59
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здоровье - общество
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сша
канада
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России в течение последних лет зафиксированы лишь единичные случаи листериоза, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что в США вслед за Канадой возникла вспышка этого заболевания. Она произошла в 12 штатах вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе Штатов. При этом уже известно о двух летальных исходах, еще почти три десятка человек попали в больницы."Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на сто тысяч населения", — говорится в заявлении Роспотребнадзора. В 2023 году подразделения регулятора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки, выявив около четырех процентов проб, не соответствующих гигиеническим нормативам.Подчеркивается, что только по итогам 2023 года пришлось изъять из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60 процентов составило продовольственное сырье.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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здоровье - общество, россия, сша, канада, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, США, Канада, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о случаях заражения листериозом

Роспотребнадзор: заболеваемость листериозом держится на уровне единичных случаев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России в течение последних лет зафиксированы лишь единичные случаи листериоза, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в США вслед за Канадой возникла вспышка этого заболевания. Она произошла в 12 штатах вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе Штатов. При этом уже известно о двух летальных исходах, еще почти три десятка человек попали в больницы.
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"Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на сто тысяч населения", — говорится в заявлении Роспотребнадзора.
В 2023 году подразделения регулятора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки, выявив около четырех процентов проб, не соответствующих гигиеническим нормативам.
Подчеркивается, что только по итогам 2023 года пришлось изъять из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60 процентов составило продовольственное сырье.

Листериоз — сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Иногда проходит без симптомов.

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Здоровье - ОбществоРоссияСШАКанадаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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