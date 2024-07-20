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Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы
Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы - РИА Новости, 20.07.2024
Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы
Житель города Камышин Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве двухлетнего сына своей сожительницы, он его сильно бил по голове, сообщает в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:20
2024-07-20T13:20
2024-07-20T13:20
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 20 июл - РИА Новости. Житель города Камышин Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве двухлетнего сына своей сожительницы, он его сильно бил по голове, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, накануне житель Камышина поругался с сожительницей, а когда женщина ушла из дома, свой гнев сорвал на ее маленьком сыне. "Он нанес мальчику несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов скончался от черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина попытался скрыться, но вскоре его местонахождение было установлено полицией. По данным СК, подозреваемый задержан, свою вину он признал.
https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html
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происшествия, камышин, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы
СК: жителя Камышина, который убил двухлетнего сына своей сожительницы, задержали