https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html

Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы

Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы - РИА Новости, 20.07.2024

Житель Волгоградской области убил двухлетнего сына сожительницы

Житель города Камышин Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве двухлетнего сына своей сожительницы, он его сильно бил по голове, сообщает в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:20

2024-07-20T13:20

2024-07-20T13:20

происшествия

камышин

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960906041_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_bfbea93d445e67c5f3e1501b0ac88c88.jpg

ВОЛГОГРАД, 20 июл - РИА Новости. Житель города Камышин Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве двухлетнего сына своей сожительницы, он его сильно бил по голове, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, накануне житель Камышина поругался с сожительницей, а когда женщина ушла из дома, свой гнев сорвал на ее маленьком сыне. "Он нанес мальчику несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов скончался от черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина попытался скрыться, но вскоре его местонахождение было установлено полицией. По данным СК, подозреваемый задержан, свою вину он признал.

https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html

камышин

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камышин, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)