https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html
Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре
Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре - РИА Новости, 20.07.2024
Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре
Прокуратура проконтролирует вопросы по восстановлению электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара, сообщили в региональном надзорном ведомстве. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:22
2024-07-20T15:22
2024-07-20T15:22
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Прокуратура проконтролирует вопросы по восстановлению электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара, сообщили в региональном надзорном ведомстве. Ранее в ряде СМИ появилась информация о забастовке, которую устроили жильцы нескольких жилищных комплексов в Краснодаре по причине отсутствия электроэнергии, люди якобы сидят без света почти сутки, в связи с этим они вышли на улицу и перекрыли движение. Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что жильцам будет организован подвоз технической и питьевой воды. Градоначальник также заверил, что будет находиться на месте ЧП, пока не включат свет. "Прокуратурой края поставлены на контроль вопросы восстановления электроснабжения в Прикубанском округе города Краснодара. Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Кубани. Уточняется, что на месте коммунального происшествия находятся сотрудники работники территориальных прокуратур.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар
Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре
Прокуратура проконтролирует вопросы восстановления электроэнергии в Краснодаре
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости.
Прокуратура проконтролирует вопросы по восстановлению электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара, сообщили в региональном надзорном ведомстве
.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о забастовке, которую устроили жильцы нескольких жилищных комплексов в Краснодаре по причине отсутствия электроэнергии, люди якобы сидят без света почти сутки, в связи с этим они вышли на улицу и перекрыли движение.
Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что жильцам будет организован подвоз технической и питьевой воды. Градоначальник также заверил, что будет находиться на месте ЧП, пока не включат свет.
"Прокуратурой края поставлены на контроль вопросы восстановления электроснабжения в Прикубанском округе города Краснодара. Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Кубани.
Уточняется, что на месте коммунального происшествия находятся сотрудники работники территориальных прокуратур.