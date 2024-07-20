https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html

Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре

Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре - РИА Новости, 20.07.2024

Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре

Прокуратура проконтролирует вопросы по восстановлению электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара, сообщили в региональном надзорном ведомстве. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:22

2024-07-20T15:22

2024-07-20T15:22

происшествия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg

СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Прокуратура проконтролирует вопросы по восстановлению электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара, сообщили в региональном надзорном ведомстве. Ранее в ряде СМИ появилась информация о забастовке, которую устроили жильцы нескольких жилищных комплексов в Краснодаре по причине отсутствия электроэнергии, люди якобы сидят без света почти сутки, в связи с этим они вышли на улицу и перекрыли движение. Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что жильцам будет организован подвоз технической и питьевой воды. Градоначальник также заверил, что будет находиться на месте ЧП, пока не включат свет. "Прокуратурой края поставлены на контроль вопросы восстановления электроснабжения в Прикубанском округе города Краснодара. Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Кубани. Уточняется, что на месте коммунального происшествия находятся сотрудники работники территориальных прокуратур.

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html

https://realty.ria.ru/20240719/gelendzhik-1960648818.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар