В Киеве стали задерживать мужчин за необновленные данные, пишут СМИ
"Страна": в Киеве начали задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Киеве мужчин, которые не обновили свои данные в военкоматах, начали задерживать, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
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"Полиция в Киеве начала задерживать на улицах за необновленные данные", - говорится в сообщении.
Издание публикует видео, снятое в столице Украины. Трое полицейских пытаются задержать прохожего, за которого заступаются окружающие.
Директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.