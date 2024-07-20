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Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа - РИА Новости, 20.07.2024
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21:01 20.07.2024 (обновлено: 21:10 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/khusity-1960968180.html
Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа
Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа - РИА Новости, 20.07.2024
Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа
Высший политический совет йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что авиаудары Израиля по городу Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T21:01
2024-07-20T21:10
в мире
ходейда (город)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Высший политический совет йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что авиаудары Израиля по городу Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа, сообщает телеканал Al Masirah."Эта агрессия не останется без эффективного ответа противнику", - говорится в заявлении.Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что авиаудары по нефтехранилищам в порту Ходейды нанес Израиль. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
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ходейда (город)
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в мире, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ходейда (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа

Хуситы заявили, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Читать ria.ru в
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Высший политический совет йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что авиаудары Израиля по городу Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа, сообщает телеканал Al Masirah.
"Эта агрессия не останется без эффективного ответа противнику", - говорится в заявлении.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что авиаудары по нефтехранилищам в порту Ходейды нанес Израиль. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.
По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
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В миреХодейда (город)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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