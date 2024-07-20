https://ria.ru/20240720/khusity-1960968180.html

Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа

Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа - РИА Новости, 20.07.2024

Хуситы заявили, что израильские удары по Ходейде не останутся без ответа

Высший политический совет йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что авиаудары Израиля по городу Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T21:01

2024-07-20T21:01

2024-07-20T21:10

в мире

ходейда (город)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967262_0:311:3017:2008_1920x0_80_0_0_a73ab7c0e1e794d3d57a46bf0e29937a.jpg

КАИР, 20 июл - РИА Новости. Высший политический совет йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что авиаудары Израиля по городу Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа, сообщает телеканал Al Masirah."Эта агрессия не останется без эффективного ответа противнику", - говорится в заявлении.Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что авиаудары по нефтехранилищам в порту Ходейды нанес Израиль. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

ходейда (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году