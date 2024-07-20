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В Бурятии трое мужчин утонули на карьере - РИА Новости, 20.07.2024
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14:24 20.07.2024 (обновлено: 16:39 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/karer-1960913034.html
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере - РИА Новости, 20.07.2024
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере
Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:24
2024-07-20T16:39
происшествия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 20 июл – РИА Новости. Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении. При этом, отмечается, что на берегу карьера установлен знак "Купание запрещено". В Бурятии с начала июля установилась жаркая погода с температурой воздуха местами до плюс 40 градусов.
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере

МЧС: в Улан-Удэ трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа

© Фото : МЧС Республики Бурятия/TelegramСпасатель Улан-Удэнской поисково-спасательной службы на месте происшествия, где трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ
Спасатель Улан-Удэнской поисково-спасательной службы на месте происшествия, где трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : МЧС Республики Бурятия/Telegram
Спасатель Улан-Удэнской поисково-спасательной службы на месте происшествия, где трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 20 июл – РИА Новости. Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что на берегу карьера установлен знак "Купание запрещено".
В Бурятии с начала июля установилась жаркая погода с температурой воздуха местами до плюс 40 градусов.
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