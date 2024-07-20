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В Бурятии трое мужчин утонули на карьере
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере - РИА Новости, 20.07.2024
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере
Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:24
2024-07-20T14:24
2024-07-20T16:39
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 20 июл – РИА Новости. Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении. При этом, отмечается, что на берегу карьера установлен знак "Купание запрещено". В Бурятии с начала июля установилась жаркая погода с температурой воздуха местами до плюс 40 градусов.
https://ria.ru/20240627/deti-1955957134.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии трое мужчин утонули на карьере
МЧС: в Улан-Удэ трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа