https://ria.ru/20240720/karer-1960913034.html

В Бурятии трое мужчин утонули на карьере

В Бурятии трое мужчин утонули на карьере - РИА Новости, 20.07.2024

В Бурятии трое мужчин утонули на карьере

Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:24

2024-07-20T14:24

2024-07-20T16:39

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 20 июл – РИА Новости. Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ, их тела подняли спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении. При этом, отмечается, что на берегу карьера установлен знак "Купание запрещено". В Бурятии с начала июля установилась жаркая погода с температурой воздуха местами до плюс 40 градусов.

https://ria.ru/20240627/deti-1955957134.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)