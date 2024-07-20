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Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии - РИА Новости, 20.07.2024
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16:23 20.07.2024 (обновлено: 21:37 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/kandelaki-1960932869.html
Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии
Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии - РИА Новости, 20.07.2024
Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии
В Бишкеке раскритиковали публикацию гендиректора телеканала ТНТ и заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Тины Канделаки в Telegram-канале, где она... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:23
2024-07-20T21:37
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Бишкеке раскритиковали публикацию гендиректора телеканала ТНТ и заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Тины Канделаки в Telegram-канале, где она заявила о русофобии со стороны властей Киргизии. Об этом заявил руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.Поводом для ее поста стал снос музея боевой славы имени генерала Панфилова. "Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной", — заявил Орунбеков, добавив, что принимаемые властями решения основываются на интересах народа Киргизии, а русский язык и культура занимают важное место в жизни страны.Свой пост Канделаки опубликовала 17 июля. В нем она заявила, что у аварийного здания был шанс на спасение, но "его отобрали, плюнув в лицо защитникам". По ее мнению, базу для русофобии в стране готовили давно, а за решением о сносе стоят западные сценаристы — в частности, фонд "Сорос-Кыргызстан" и "Открытое правительство", которое работает на деньги американского USAID. Она указала, что группа управляемых Западом политиков в Бишкеке "вычеркивает из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским".Музей славы Панфиловской дивизии снесли ранее на этой неделе. В Минкультуры Киргизии отмечали, что здание более 20 лет входило в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, но за это время оно пришло в аварийное состояние.
https://ria.ru/20240125/pamyatniki-1923470956.html
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В мире, Киргизия, Бишкек, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии

Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за слова о русофобии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТина Канделаки
Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Тина Канделаки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Бишкеке раскритиковали публикацию гендиректора телеканала ТНТ и заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Тины Канделаки в Telegram-канале, где она заявила о русофобии со стороны властей Киргизии. Об этом заявил руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.
Поводом для ее поста стал снос музея боевой славы имени генерала Панфилова.
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"Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной", — заявил Орунбеков, добавив, что принимаемые властями решения основываются на интересах народа Киргизии, а русский язык и культура занимают важное место в жизни страны.
Свой пост Канделаки опубликовала 17 июля. В нем она заявила, что у аварийного здания был шанс на спасение, но "его отобрали, плюнув в лицо защитникам". По ее мнению, базу для русофобии в стране готовили давно, а за решением о сносе стоят западные сценаристы — в частности, фонд "Сорос-Кыргызстан" и "Открытое правительство", которое работает на деньги американского USAID. Она указала, что группа управляемых Западом политиков в Бишкеке "вычеркивает из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским".

Музей славы Панфиловской дивизии снесли ранее на этой неделе. В Минкультуры Киргизии отмечали, что здание более 20 лет входило в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, но за это время оно пришло в аварийное состояние.
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