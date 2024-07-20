https://ria.ru/20240720/kandelaki-1960932869.html

Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии

Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии - РИА Новости, 20.07.2024

Власти Киргизии раскритиковали высказывание Канделаки о русофобии

В Бишкеке раскритиковали публикацию гендиректора телеканала ТНТ и заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Тины Канделаки в Telegram-канале, где она... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:23

2024-07-20T16:23

2024-07-20T21:37

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Бишкеке раскритиковали публикацию гендиректора телеканала ТНТ и заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Тины Канделаки в Telegram-канале, где она заявила о русофобии со стороны властей Киргизии. Об этом заявил руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.Поводом для ее поста стал снос музея боевой славы имени генерала Панфилова. "Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной", — заявил Орунбеков, добавив, что принимаемые властями решения основываются на интересах народа Киргизии, а русский язык и культура занимают важное место в жизни страны.Свой пост Канделаки опубликовала 17 июля. В нем она заявила, что у аварийного здания был шанс на спасение, но "его отобрали, плюнув в лицо защитникам". По ее мнению, базу для русофобии в стране готовили давно, а за решением о сносе стоят западные сценаристы — в частности, фонд "Сорос-Кыргызстан" и "Открытое правительство", которое работает на деньги американского USAID. Она указала, что группа управляемых Западом политиков в Бишкеке "вычеркивает из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским".Музей славы Панфиловской дивизии снесли ранее на этой неделе. В Минкультуры Киргизии отмечали, что здание более 20 лет входило в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, но за это время оно пришло в аварийное состояние.

https://ria.ru/20240125/pamyatniki-1923470956.html

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