https://ria.ru/20240720/jakutija-1960884224.html
В Якутии при посадке пассажирского самолета произошло ЧП
В Якутии при посадке пассажирского самолета произошло ЧП - РИА Новости, 20.07.2024
В Якутии при посадке пассажирского самолета произошло ЧП
Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел при посадке пассажирского самолета в городе Мирный в Якутии, пострадавших нет, организована проверка, сообщает... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:59
2024-07-20T09:59
2024-07-20T12:30
происшествия
мирный
ан-24
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел при посадке пассажирского самолета в городе Мирный в Якутии, пострадавших нет, организована проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события в аэропорту города Мирный. По предварительным данным, 20 июля 2024 года, около 14 часов местного времени (8.00 мск), при посадке в городе Мирный у воздушного судна Ан-24 АО "Авиакомпания "АЛРОСА", выполнявшего рейс по маршруту "Ленск-Мирный", произошел разрыв пневматиков основных опор шасси. Воздушное судно находится на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.Как говорится в официальном Telegram-канале Росавиации, комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации уже расследует данный авиационный инцидент.
https://ria.ru/20240616/samolet-1953201753.html
мирный
республика саха (якутия)
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происшествия, мирный, ан-24, республика саха (якутия)
Происшествия, Мирный, Ан-24, Республика Саха (Якутия)
В Якутии при посадке пассажирского самолета произошло ЧП
В Якутии при посадке самолета произошел разрыв пневматиков основных опор шасси