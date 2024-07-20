На севере Израиля возникли пожары после пусков десятков снарядов из Ливана
На севере Израиля возникли пожары после пусков порядка 45 снарядов из Ливана
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу зафиксировала запуски порядка 45 снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые из которых привели к возникновению пожаров, сообщила армейская пресс-служба.
По данным пресс-службы, в течение часа бойцы шиитского движения "Хезболлах" осуществили три залпа, атаковав Голанские высоты, районы западной и верхней Галилеи на севере Израиля.
"Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, а остальные упали на открытой местности. Израильские пожарные и спасательные службы в настоящее время работают над тушением нескольких пожаров, возникших в результате пусков. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.
Израильские военные регулярно сообщают о ликвидациях высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.