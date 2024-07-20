https://ria.ru/20240720/izrail-1960950930.html

На севере Израиля возникли пожары после пусков десятков снарядов из Ливана

На севере Израиля возникли пожары после пусков десятков снарядов из Ливана - РИА Новости, 20.07.2024

На севере Израиля возникли пожары после пусков десятков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу зафиксировала запуски порядка 45 снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые из которых привели к... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:48

2024-07-20T18:48

2024-07-20T18:49

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу зафиксировала запуски порядка 45 снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые из которых привели к возникновению пожаров, сообщила армейская пресс-служба. По данным пресс-службы, в течение часа бойцы шиитского движения "Хезболлах" осуществили три залпа, атаковав Голанские высоты, районы западной и верхней Галилеи на севере Израиля. "Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, а остальные упали на открытой местности. Израильские пожарные и спасательные службы в настоящее время работают над тушением нескольких пожаров, возникших в результате пусков. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении. Израильские военные регулярно сообщают о ликвидациях высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240717/khezbolla-1960196590.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году