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В Ижевске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 20.07.2024
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13:38 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/izhevsk-1960909251.html
В Ижевске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами
В Ижевске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 20.07.2024
В Ижевске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами
Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с участием двух рейсовых автобусов в Ижевске, во время инцидента пострадали семь человек,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:38
2024-07-20T13:38
происшествия
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россия
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ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с участием двух рейсовых автобусов в Ижевске, во время инцидента пострадали семь человек, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. Ранее госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что утром 20 июля у дома под номером 273 на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием двух городских рейсовых автобусов. Как предварительно установлено, 40-летний водитель автобуса МАЗ не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством, врезался в опору линий электропередач с последующим столкновением с попутно двигающимся автобусом МАЗ. В результате шесть человек пострадали и были доставлены в больницу. "Следственным отделом по Индустриальному району Ижевска СУСК РФ по УР возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов (ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По информации следственного управления, телесные повреждения зафиксированы у семи пассажиров, пятеро из них госпитализированы. Одна из пострадавших - 72-летняя женщина - получила тяжелую травму.
https://ria.ru/20240710/dtp-1958813595.html
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происшествия, ижевск, россия
Происшествия, Ижевск, Россия
В Ижевске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами

СК возбудил дело после ДТП с двумя автобусами в Ижевске, пострадали семь человек

© Госавтоинспекция УдмуртииМесто ДТП с участием рейсовых автобусов в Ижевске
Место ДТП с участием рейсовых автобусов в Ижевске - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Госавтоинспекция Удмуртии
Место ДТП с участием рейсовых автобусов в Ижевске
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с участием двух рейсовых автобусов в Ижевске, во время инцидента пострадали семь человек, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
© ГИБДД УдмуртииДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Видео ГИБДД Удмуртии
ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Видео ГИБДД Удмуртии - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© ГИБДД Удмуртии
ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Видео ГИБДД Удмуртии
Ранее госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что утром 20 июля у дома под номером 273 на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием двух городских рейсовых автобусов. Как предварительно установлено, 40-летний водитель автобуса МАЗ не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством, врезался в опору линий электропередач с последующим столкновением с попутно двигающимся автобусом МАЗ. В результате шесть человек пострадали и были доставлены в больницу.
«
"Следственным отделом по Индустриальному району Ижевска СУСК РФ по УР возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов (ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По информации следственного управления, телесные повреждения зафиксированы у семи пассажиров, пятеро из них госпитализированы. Одна из пострадавших - 72-летняя женщина - получила тяжелую травму.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию
10 июля, 18:10
 
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