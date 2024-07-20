В Ижевске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами
СК возбудил дело после ДТП с двумя автобусами в Ижевске, пострадали семь человек
© Госавтоинспекция УдмуртииМесто ДТП с участием рейсовых автобусов в Ижевске
© Госавтоинспекция Удмуртии
Место ДТП с участием рейсовых автобусов в Ижевске
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с участием двух рейсовых автобусов в Ижевске, во время инцидента пострадали семь человек, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
© ГИБДД УдмуртииДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Видео ГИБДД Удмуртии
© ГИБДД Удмуртии
ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Видео ГИБДД Удмуртии
Ранее госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что утром 20 июля у дома под номером 273 на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием двух городских рейсовых автобусов. Как предварительно установлено, 40-летний водитель автобуса МАЗ не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством, врезался в опору линий электропередач с последующим столкновением с попутно двигающимся автобусом МАЗ. В результате шесть человек пострадали и были доставлены в больницу.
«
"Следственным отделом по Индустриальному району Ижевска СУСК РФ по УР возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов (ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По информации следственного управления, телесные повреждения зафиксированы у семи пассажиров, пятеро из них госпитализированы. Одна из пострадавших - 72-летняя женщина - получила тяжелую травму.