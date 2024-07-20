https://ria.ru/20240720/italiya-1960937526.html

В Модене прошла акция против уничтожения плакатов в поддержку России

В Модене прошла акция против уничтожения плакатов в поддержку России - РИА Новости, 20.07.2024

В Модене прошла акция против уничтожения плакатов в поддержку России

Около сотни человек приняли участие в манифестации против уничтожения плакатов в поддержку России в Модене на севере Италии, сообщили РИА Новости организаторы... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:02

2024-07-20T17:02

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РИМ, 20 июл — РИА Новости. Около сотни человек приняли участие в манифестации против уничтожения плакатов в поддержку России в Модене на севере Италии, сообщили РИА Новости организаторы акции.Ранее несколько гражданских ассоциаций области Эмилия-Романья выступили с совместной идеей разместить плакаты с надписью "Россия — не мой враг". В июне такие баннеры также появились в соседней области Венето. Как рассказал агентству один из координаторов инициативы Андреа Нанетти, накануне в Модене наклеили семь крупных манифестов, но уже в ночь на вторник их сорвали вандалы, оставив лозунги в поддержку Украины."Помимо вандализма, были абсурдные заявления мэра, осудившего плакаты, и полное молчание СМИ. Мы не согласны с такой цензурой и выступаем против санкций в отношении России и отправки оружия на Украину как способа разрешения конфликта. Чтобы перейти к миру, надо быть посредником, а не стороной конфликта", — заявил глава регионального подразделения движения "Независимость" Фабио де Лука, выступивший на манифестации с речью.Он также подчеркнул, что украинцы не могут решать за жителей итальянского города, что появится на их улицах. При этом, добавил активист, ни один политик не высказался против.Нанетти, в свою очередь, отметил большое количество участников акции, пришедших на площадь с российскими флагами, несмотря на сезон летних отпусков и сильной жары на Апеннинах. По его словам, к месту проведения мероприятия прибыли и представители местной украинской диаспоры, но их заблокировала городская полиция.Как заявил РИА Новости президент культурной ассоциации "Россия — Эмилия-Романья" Лука Росси, митинг был направлен на выражение солидарности с организациями, разместившими баннеры в Модене. Он также обратил внимание на высокую явку с учетом того, что манифестацию организовали за 24 часа.

https://ria.ru/20240604/fq-1950520366.html

https://ria.ru/20240603/institut-1950085032.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

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