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Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов - РИА Новости, 20.07.2024
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20:45 20.07.2024 (обновлено: 21:11 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/israel-1960966440.html
Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов
Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов - РИА Новости, 20.07.2024
Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов
Весь Ближний Восток может наблюдать "пламя" в йеменском порту Ходейда, который контролируется повстанческим движением "Ансар Алла" (хуситами), и Израиль... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:45
2024-07-20T21:11
в мире
ближний восток
ходейда (город)
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
йемен
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Весь Ближний Восток может наблюдать "пламя" в йеменском порту Ходейда, который контролируется повстанческим движением "Ансар Алла" (хуситами), и Израиль повторит это в любой точке в случае новых атак на его граждан, заявил министр обороны страны Йоав Галант, комментируя операцию израильских ВВС в Йемене в ответ на вчерашнюю атаку хуситов по Тель-Авиву с помощью беспилотника.Армия обороны Израиля ранее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы."Пламя, полыхающее в Ходейде видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется. За пролитую кровь израильтян придется платить цену. Сегодня об этом знают и в Ливане, Газе и теперь в Йемене", - заявил министр обороны.Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые. При этом источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по ХодейдеПравящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html
ближний восток
ходейда (город)
израиль
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в мире, ближний восток, ходейда (город), израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен
В мире, Ближний Восток, Ходейда (город), Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен
Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов

Минобороны Израиля пообещало ответную атаку в случае новых ударов хуситов

© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Весь Ближний Восток может наблюдать "пламя" в йеменском порту Ходейда, который контролируется повстанческим движением "Ансар Алла" (хуситами), и Израиль повторит это в любой точке в случае новых атак на его граждан, заявил министр обороны страны Йоав Галант, комментируя операцию израильских ВВС в Йемене в ответ на вчерашнюю атаку хуситов по Тель-Авиву с помощью беспилотника.
Армия обороны Израиля ранее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
"Пламя, полыхающее в Ходейде видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется. За пролитую кровь израильтян придется платить цену. Сегодня об этом знают и в Ливане, Газе и теперь в Йемене", - заявил министр обороны.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые. При этом источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреБлижний ВостокХодейда (город)ИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЙемен
 
 
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