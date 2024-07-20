https://ria.ru/20240720/israel-1960966440.html

Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов

Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов - РИА Новости, 20.07.2024

Израиль пообещал ответную атаку в случае новых ударов хуситов

Весь Ближний Восток может наблюдать "пламя" в йеменском порту Ходейда, который контролируется повстанческим движением "Ансар Алла" (хуситами), и Израиль... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:45

2024-07-20T20:45

2024-07-20T21:11

в мире

ближний восток

ходейда (город)

израиль

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Весь Ближний Восток может наблюдать "пламя" в йеменском порту Ходейда, который контролируется повстанческим движением "Ансар Алла" (хуситами), и Израиль повторит это в любой точке в случае новых атак на его граждан, заявил министр обороны страны Йоав Галант, комментируя операцию израильских ВВС в Йемене в ответ на вчерашнюю атаку хуситов по Тель-Авиву с помощью беспилотника.Армия обороны Израиля ранее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы."Пламя, полыхающее в Ходейде видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется. За пролитую кровь израильтян придется платить цену. Сегодня об этом знают и в Ливане, Газе и теперь в Йемене", - заявил министр обороны.Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые. При этом источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по ХодейдеПравящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

ближний восток

ходейда (город)

израиль

йемен

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в мире, ближний восток, ходейда (город), израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен