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На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 20.07.2024
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09:34 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/infrastruktura-1960881940.html
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 20.07.2024
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, в том числе здания, подвижной состав и линии передач, заявили в в Telegram-канале... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:34
2024-07-20T09:34
харьковская область
харьков
украинская железная дорога
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, в том числе здания, подвижной состав и линии передач, заявили в в Telegram-канале компании-оператора железных дорог "Украинские железные дороги". "(В Харьковской области - ред.) повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении.Там заявляется также о повреждении контактной сети на выезде из Харькова.
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харьковская область, харьков, украинская железная дорога, украина
Харьковская область, Харьков, Украинская железная дорога, Украина
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

"Укржелдорог": в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy / Харьковская область
Харьковская область - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy /
Харьковская область. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, в том числе здания, подвижной состав и линии передач, заявили в в Telegram-канале компании-оператора железных дорог "Украинские железные дороги".
«
"(В Харьковской области - ред.) повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении.
Там заявляется также о повреждении контактной сети на выезде из Харькова.
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Харьковская областьХарьковУкраинская железная дорогаУкраина
 
 
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