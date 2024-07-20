https://ria.ru/20240720/infrastruktura-1960881940.html

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 20.07.2024

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, в том числе здания, подвижной состав и линии передач, заявили в в Telegram-канале... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:34

2024-07-20T09:34

2024-07-20T09:34

харьковская область

харьков

украинская железная дорога

украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, в том числе здания, подвижной состав и линии передач, заявили в в Telegram-канале компании-оператора железных дорог "Украинские железные дороги". "(В Харьковской области - ред.) повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении.Там заявляется также о повреждении контактной сети на выезде из Харькова.

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html

харьковская область

харьков

украина

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харьковская область, харьков, украинская железная дорога, украина