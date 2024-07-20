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В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 20.07.2024
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09:19 20.07.2024 (обновлено: 09:38 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/infrastruktura-1960880141.html
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 20.07.2024
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура
Компания — оператор энергосетей "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:19
2024-07-20T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
укрэнерго
сумская область
полтавская область
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания — оператор энергосетей "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. "Обесточены промышленные и бытовые потребители в Полтавской и Черниговской областях", — отмечается в публикации. Какие именно объекты поражены, не уточняется.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в Полтавской и Черниговской областях по одному разу объявляли воздушную тревогу, в Сумской области — трижды. Местные СМИ сообщали, что в Конотопском районе Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240717/energosistema-1960369778.html
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в мире, украина, черниговская область, укрэнерго, сумская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Укрэнерго, Сумская область, Полтавская область
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура

"Укрэнерго": в трех областях пострадали объекты энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание
Украинские пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания — оператор энергосетей "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
"Обесточены промышленные и бытовые потребители в Полтавской и Черниговской областях", — отмечается в публикации.
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Какие именно объекты поражены, не уточняется.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в Полтавской и Черниговской областях по одному разу объявляли воздушную тревогу, в Сумской области — трижды. Местные СМИ сообщали, что в Конотопском районе Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьУкрэнергоСумская областьПолтавская область
 
 
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