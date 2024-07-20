https://ria.ru/20240720/infrastruktura-1960880141.html
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 20.07.2024
В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура
Компания — оператор энергосетей "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:19
2024-07-20T09:19
2024-07-20T09:38
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания — оператор энергосетей "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. "Обесточены промышленные и бытовые потребители в Полтавской и Черниговской областях", — отмечается в публикации. Какие именно объекты поражены, не уточняется.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в Полтавской и Черниговской областях по одному разу объявляли воздушную тревогу, в Сумской области — трижды. Местные СМИ сообщали, что в Конотопском районе Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240717/energosistema-1960369778.html
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В трех областях Украины пострадала энергетическая инфраструктура
"Укрэнерго": в трех областях пострадали объекты энергетической инфраструктуры