В Госдуме призвали студентов из Никарагуа изучать опыт спецоперации
Депутат Картаполов: студенты-военнослужащие из Никарагуа должны изучать опыт СВО
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Никарагуа на полигоне в Алабино Московской области
Военнослужащие вооруженных сил Никарагуа на полигоне в Алабино Московской области. Архивное фото
МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Студенты-военнослужащие из Никарагуа должны изучать опыт спецоперации при обучении в РФ и потом применять этот опыт в ходе повседневных обязанностей в своей стране, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
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"Самое главное - чтобы они получали навыки и знания уже с учетом специальной военной операции, потому что современнее на сегодня боевых действий просто нет. А этот опыт бесценен. Они должны изучать опыт СВО в ходе своего обучения и затем уже здесь, в ходе своих повседневных обязанностей, его применять", - сказал он журналистам.
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На вопрос о том, научат ли студентов-военнослужащих из Никарагуа в РФ управлять дронами, депутат ответил положительно.
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"Естественно. Главное, чтобы у них было необходимое количество дронов. Это тоже вопрос решаемый в рамках военно-технического сотрудничества. У нас перспективы в отношениях с Никарагуа очень положительные. Самое главное - наши связи прочные, давние и основываются на правильных подходах", - отметил депутат.