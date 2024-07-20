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В Госдуме призвали студентов из Никарагуа изучать опыт спецоперации - РИА Новости, 20.07.2024
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08:14 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/gosduma-1960873983.html
В Госдуме призвали студентов из Никарагуа изучать опыт спецоперации
В Госдуме призвали студентов из Никарагуа изучать опыт спецоперации - РИА Новости, 20.07.2024
В Госдуме призвали студентов из Никарагуа изучать опыт спецоперации
Студенты-военнослужащие из Никарагуа должны изучать опыт спецоперации при обучении в РФ и потом применять этот опыт в ходе повседневных обязанностей в своей... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:14
2024-07-20T08:14
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МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Студенты-военнослужащие из Никарагуа должны изучать опыт спецоперации при обучении в РФ и потом применять этот опыт в ходе повседневных обязанностей в своей стране, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Самое главное - чтобы они получали навыки и знания уже с учетом специальной военной операции, потому что современнее на сегодня боевых действий просто нет. А этот опыт бесценен. Они должны изучать опыт СВО в ходе своего обучения и затем уже здесь, в ходе своих повседневных обязанностей, его применять", - сказал он журналистам. На вопрос о том, научат ли студентов-военнослужащих из Никарагуа в РФ управлять дронами, депутат ответил положительно. "Естественно. Главное, чтобы у них было необходимое количество дронов. Это тоже вопрос решаемый в рамках военно-технического сотрудничества. У нас перспективы в отношениях с Никарагуа очень положительные. Самое главное - наши связи прочные, давние и основываются на правильных подходах", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
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Никарагуа, Россия, Госдума РФ
В Госдуме призвали студентов из Никарагуа изучать опыт спецоперации

Депутат Картаполов: студенты-военнослужащие из Никарагуа должны изучать опыт СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Никарагуа на полигоне в Алабино Московской области
Военнослужащие вооруженных сил Никарагуа на полигоне в Алабино Московской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие вооруженных сил Никарагуа на полигоне в Алабино Московской области. Архивное фото
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МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Студенты-военнослужащие из Никарагуа должны изучать опыт спецоперации при обучении в РФ и потом применять этот опыт в ходе повседневных обязанностей в своей стране, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«
"Самое главное - чтобы они получали навыки и знания уже с учетом специальной военной операции, потому что современнее на сегодня боевых действий просто нет. А этот опыт бесценен. Они должны изучать опыт СВО в ходе своего обучения и затем уже здесь, в ходе своих повседневных обязанностей, его применять", - сказал он журналистам.
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На вопрос о том, научат ли студентов-военнослужащих из Никарагуа в РФ управлять дронами, депутат ответил положительно.
«
"Естественно. Главное, чтобы у них было необходимое количество дронов. Это тоже вопрос решаемый в рамках военно-технического сотрудничества. У нас перспективы в отношениях с Никарагуа очень положительные. Самое главное - наши связи прочные, давние и основываются на правильных подходах", - отметил депутат.
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