В Тверской области ребенок погиб в детском доме-интернате
Прокуратура: в Тверской области ребенок погиб в детском доме-интернате
© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramМесто происшествия, где во время прогулки на территории детского дома-интерната погиб малолетний ребенок в городе Вышнем Волочке. 20 июля 2024
Место происшествия, где во время прогулки на территории детского дома-интерната погиб малолетний ребенок в городе Вышнем Волочке. 20 июля 2024
РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в детском доме-интернате в Вышнем Волочке Тверской области, сообщила прокуратура региона.
"Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой организована проверка по факту гибели 10-летнего ребенка-сироты в детском доме-интернате, расположенном в городе Вышнем Волочке", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Предварительно установлено, что в субботу во время прогулки на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло. Вследствие полученных травм грудной клетки он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Прокуратура даст оценку исполнения законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в учреждении.
Как сообщил СК РФ, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.