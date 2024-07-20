https://ria.ru/20240720/gibel-1960925250.html

В Тверской области ребенок погиб в детском доме-интернате

В Тверской области ребенок погиб в детском доме-интернате - РИА Новости, 20.07.2024

В Тверской области ребенок погиб в детском доме-интернате

Десятилетний ребенок погиб в детском доме-интернате в Вышнем Волочке Тверской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:38

2024-07-20T15:38

2024-07-20T20:02

происшествия

вышний волочек

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в детском доме-интернате в Вышнем Волочке Тверской области, сообщила прокуратура региона. "Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой организована проверка по факту гибели 10-летнего ребенка-сироты в детском доме-интернате, расположенном в городе Вышнем Волочке", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Предварительно установлено, что в субботу во время прогулки на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло. Вследствие полученных травм грудной клетки он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в учреждении.Как сообщил СК РФ, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.

https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960172359.html

https://ria.ru/20240704/omsk-1957472776.html

вышний волочек

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происшествия, вышний волочек, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)