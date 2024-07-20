https://ria.ru/20240720/frantsiya-1960930592.html
На западе Франции на протестной акции начались стычки с полицией
На западе Франции на протестной акции начались стычки с полицией - РИА Новости, 20.07.2024
На западе Франции на протестной акции начались стычки с полицией
Протестная акция в Ля-Рошели на западе Франции против строительства водохранилищ переросла местами в столкновения с полицией, правоохранители применяют против... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:15
2024-07-20T16:15
2024-07-20T16:15
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Протестная акция в Ля-Рошели на западе Франции против строительства водохранилищ переросла местами в столкновения с полицией, правоохранители применяют против манифестантов слезоточивый газ, сообщает телеканал BFMTV. "Между силами правопорядка и демонстрантами начались столкновения... демонстранты разделились на несколько шествий. Полиция набросилась на них и применила слезоточивый газ", - передает телеканал. Протестующие направляются в сторону порта Ля-Рошели, чтобы его заблокировать. Некоторые пытаются попасть на его территорию вплавь, сообщают активисты движения Bassines Non Merci в соцсети X. Префектура департамента Приморская Шаранта предупреждает о шествии, в котором участвуют несколько сотен радикалов. По данным телеканала, общее число демонстрантов составляет 3500 человек. Как сообщают репортеры телеканала, на фоне демонстрации образовалась группа радикалов движения black block. Демонстранты разбили витрины супермаркета, после чего зашли внутрь и нанесли дальнейший ущерб. Также нападению подверглось отделение банка. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что задержаны пять человек. Шесть человек были ранены, один из них - представитель сил жандармерии, получивший ожог, уточняет BFMTV. Ранее около 200 активистов заблокировали ряд объектов агропромышленной компании Soufflet в порту Ла-Рошели. Они утверждали, что предприятие поддерживает строительство ирригационных водохранилищ для роста рентабельности своих инвестиций в расширение порта. Позднее правоохранители оттеснили активистов из порта с помощью слезоточивого газа. Представители движения Bassines Non Merci призвали продолжать демонстрации в парке Шарюйе в городе Ля-Рошель.
https://ria.ru/20240707/parizh-1958104264.html
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в мире, франция, ла-рошель, жеральд дарманен
В мире, Франция, Ла-Рошель, Жеральд Дарманен
На западе Франции на протестной акции начались стычки с полицией
В Ля-Рошели на западе Франции на протестной акции начались стычки с полицией
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости.
Протестная акция в Ля-Рошели на западе Франции против строительства водохранилищ переросла местами в столкновения с полицией, правоохранители применяют против манифестантов слезоточивый газ, сообщает телеканал
BFMTV.
"Между силами правопорядка и демонстрантами начались столкновения... демонстранты разделились на несколько шествий. Полиция набросилась на них и применила слезоточивый газ", - передает телеканал.
Протестующие направляются в сторону порта Ля-Рошели, чтобы его заблокировать. Некоторые пытаются попасть на его территорию вплавь, сообщают активисты движения Bassines Non Merci в соцсети X.
Префектура департамента Приморская Шаранта предупреждает о шествии, в котором участвуют несколько сотен радикалов. По данным телеканала, общее число демонстрантов составляет 3500 человек.
Как сообщают репортеры телеканала, на фоне демонстрации образовалась группа радикалов движения black block. Демонстранты разбили витрины супермаркета, после чего зашли внутрь и нанесли дальнейший ущерб. Также нападению подверглось отделение банка.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен
заявил, что задержаны пять человек. Шесть человек были ранены, один из них - представитель сил жандармерии, получивший ожог, уточняет BFMTV.
Ранее около 200 активистов заблокировали ряд объектов агропромышленной компании Soufflet в порту Ла-Рошели
. Они утверждали, что предприятие поддерживает строительство ирригационных водохранилищ для роста рентабельности своих инвестиций в расширение порта. Позднее правоохранители оттеснили активистов из порта с помощью слезоточивого газа. Представители движения Bassines Non Merci призвали продолжать демонстрации в парке Шарюйе в городе Ля-Рошель.