Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту
На западе Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту
© Les soulèvements de la terreАктивисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
© Les soulèvements de la terre
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис и заблокировали ряд объектов агропромышленной компании Soufflet, сообщает движение "Восстание земли".
"Обойдя запрет на демонстрации и проникнув в красную зону, 200 профсоюзных активистов, фермеров, защитников окружающей среды и самостоятельных активистов появились с моста на Иль-де-Ре, чтобы блокировать гигантские элеваторы в порту", - пишут активисты.
© Фото : Les soulèvements de la terreАктивисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
© Фото : Les soulèvements de la terre
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
Как они утверждают, компания Soufflet поддерживает строительство ирригационных водохранилищ для роста рентабельности своих инвестиций в расширение порта.
Прибывшие на место полицейские применили слезоточивый газ для разгона активистов, в результате чего блокада в порту была снята, сообщают активисты движения Bassines Non Merci в соцсети X. Они также призвали продолжить демонстрации в парке Шарюйе в городе Ля-Рошель, где уже собрались тысячи человек.
Накануне противники строительства водохранилищ провели демонстрацию во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны. После применения полицейскими слезоточивого газа для разгона активистов возник пожар, охвативший поле. До этого прошла демонстрация против ирригационных водохранилищ на западе Франции в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры.