https://ria.ru/20240720/frantsiya-1960926480.html

Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту

Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту - РИА Новости, 20.07.2024

Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту

Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис и заблокировали... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:46

2024-07-20T15:46

2024-07-20T15:46

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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис и заблокировали ряд объектов агропромышленной компании Soufflet, сообщает движение "Восстание земли". "Обойдя запрет на демонстрации и проникнув в красную зону, 200 профсоюзных активистов, фермеров, защитников окружающей среды и самостоятельных активистов появились с моста на Иль-де-Ре, чтобы блокировать гигантские элеваторы в порту", - пишут активисты. Как они утверждают, компания Soufflet поддерживает строительство ирригационных водохранилищ для роста рентабельности своих инвестиций в расширение порта. Прибывшие на место полицейские применили слезоточивый газ для разгона активистов, в результате чего блокада в порту была снята, сообщают активисты движения Bassines Non Merci в соцсети X. Они также призвали продолжить демонстрации в парке Шарюйе в городе Ля-Рошель, где уже собрались тысячи человек. Накануне противники строительства водохранилищ провели демонстрацию во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны. После применения полицейскими слезоточивого газа для разгона активистов возник пожар, охвативший поле. До этого прошла демонстрация против ирригационных водохранилищ на западе Франции в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры.

https://ria.ru/20240707/parizh-1958104264.html

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в мире, франция