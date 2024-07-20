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Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту - РИА Новости, 20.07.2024
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15:46 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/frantsiya-1960926480.html
Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту
Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту - РИА Новости, 20.07.2024
Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис и заблокировали... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:46
2024-07-20T15:46
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис и заблокировали ряд объектов агропромышленной компании Soufflet, сообщает движение "Восстание земли". "Обойдя запрет на демонстрации и проникнув в красную зону, 200 профсоюзных активистов, фермеров, защитников окружающей среды и самостоятельных активистов появились с моста на Иль-де-Ре, чтобы блокировать гигантские элеваторы в порту", - пишут активисты. Как они утверждают, компания Soufflet поддерживает строительство ирригационных водохранилищ для роста рентабельности своих инвестиций в расширение порта. Прибывшие на место полицейские применили слезоточивый газ для разгона активистов, в результате чего блокада в порту была снята, сообщают активисты движения Bassines Non Merci в соцсети X. Они также призвали продолжить демонстрации в парке Шарюйе в городе Ля-Рошель, где уже собрались тысячи человек. Накануне противники строительства водохранилищ провели демонстрацию во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны. После применения полицейскими слезоточивого газа для разгона активистов возник пожар, охвативший поле. До этого прошла демонстрация против ирригационных водохранилищ на западе Франции в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры.
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту

На западе Франции демонстранты на тракторах устроили акцию протеста в порту

© Les soulèvements de la terreАктивисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Les soulèvements de la terre
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис и заблокировали ряд объектов агропромышленной компании Soufflet, сообщает движение "Восстание земли".
"Обойдя запрет на демонстрации и проникнув в красную зону, 200 профсоюзных активистов, фермеров, защитников окружающей среды и самостоятельных активистов появились с моста на Иль-де-Ре, чтобы блокировать гигантские элеваторы в порту", - пишут активисты.
© Фото : Les soulèvements de la terreАктивисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Les soulèvements de la terre
Активисты, выступающие против строительства ирригационных водохранилищ, на тракторах проникли в расположенный на западе Франции порт Ла-Паллис
Как они утверждают, компания Soufflet поддерживает строительство ирригационных водохранилищ для роста рентабельности своих инвестиций в расширение порта.
Прибывшие на место полицейские применили слезоточивый газ для разгона активистов, в результате чего блокада в порту была снята, сообщают активисты движения Bassines Non Merci в соцсети X. Они также призвали продолжить демонстрации в парке Шарюйе в городе Ля-Рошель, где уже собрались тысячи человек.
Накануне противники строительства водохранилищ провели демонстрацию во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны. После применения полицейскими слезоточивого газа для разгона активистов возник пожар, охвативший поле. До этого прошла демонстрация против ирригационных водохранилищ на западе Франции в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры.
Люди на площади Республики после второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Париже более тысячи сторонников "левых" собрались на мирную демонстрацию
7 июля, 23:28
 
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