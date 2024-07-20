https://ria.ru/20240720/frantsiya-1960923669.html

Председательство в парламентских комиссиях отошло сторонникам Макрона

Председательство в парламентских комиссиях отошло сторонникам Макрона - РИА Новости, 20.07.2024

Председательство в парламентских комиссиях отошло сторонникам Макрона

Председательство в восьми постоянных парламентских комиссиях Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции отошло сторонникам президента страны... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:33

2024-07-20T15:33

2024-07-20T15:33

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Председательство в восьми постоянных парламентских комиссиях Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции отошло сторонникам президента страны Эммануэля Макрона и левым, следует из заявления, опубликованного в субботу на сайте Нацсобрания. Большинство комитетов возглавят сторонники Макрона. Так, Флоран Будье, Жан-Мишель Жак, Антуан Арман и Сандрин Ле Фер от коалиции президента "Вместе за республику" возглавят соответственно комиссию по законодательству, комиссию по вопросам обороны, комиссию по делам экономики и комиссию по долгосрочному развитию и благоустройству территорий. Во главе комиссий по социальным делам и по иностранным делам встанут союзники Макрона Поль Кристоф (партия "Горизонты") и Жан-Ноэль Барро (от фракции "Демократы") соответственно. Главенство в комиссии по финансам, которая считается наиболее важной и традиционно отходит оппозиции, досталось Эрику Кокрелю от коалиции левых "Новый народный фронт". Комиссию по делам культуры возглавит Фатиа Келуа-Аши от социалистов. Накануне по итогам голосования стало известно, что ни один из двух кандидатов правой партии "Национальное объединение" не смог получить пост вице-председателя нижней палаты французского парламента - Национального собрания. До этого в четверг председателем парламента Франции была переизбрана кандидат от коалиции Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства. Представители правых партий не смогли занять ни одной из шести должностей вице-председателей парламента Франции, следует из трансляции на сайте Нацсобрания.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

https://ria.ru/20240717/frantsiya-1960077510.html

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в мире, франция, эммануэль макрон