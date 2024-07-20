Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилье по реновации в Москве построят еще по девяти проектам КРТ - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/efimov-1960858417.html
Ефимов: жилье по реновации в Москве построят еще по девяти проектам КРТ
Ефимов: жилье по реновации в Москве построят еще по девяти проектам КРТ - РИА Новости, 20.07.2024
Ефимов: жилье по реновации в Москве построят еще по девяти проектам КРТ
В январе-мае столичные власти утвердили девять проектов комплексного развития территорий бывших промзон, где будет строиться жилье по реновации, рассказал... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:07
2024-07-20T12:07
жилье
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В январе-мае столичные власти утвердили девять проектов комплексного развития территорий бывших промзон, где будет строиться жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На участках общей площадью свыше 51 гектара запланировано строительство более 770 тысяч квадратных метров недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в шести городских округах", — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Кроме того, в новых жилых кварталах будут возводиться общественно-деловые и социальные объекты.Глава московского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что эти проекты КРТ предусматривают создание более 127 тысяч квадратных метров этой недвижимости, а также современных производств. Будет создано более трех тысяч рабочих мест, а все территории благоустроят.
https://ria.ru/20240719/efimov-1960604319.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_c4c07999e6817b9620873b5637de163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: жилье по реновации в Москве построят еще по девяти проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В январе-мае столичные власти утвердили девять проектов комплексного развития территорий бывших промзон, где будет строиться жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На участках общей площадью свыше 51 гектара запланировано строительство более 770 тысяч квадратных метров недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в шести городских округах", — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Кроме того, в новых жилых кварталах будут возводиться общественно-деловые и социальные объекты.
Глава московского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что эти проекты КРТ предусматривают создание более 127 тысяч квадратных метров этой недвижимости, а также современных производств. Будет создано более трех тысяч рабочих мест, а все территории благоустроят.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Ефимов: в московском ЮАО по реновации сдано 27 жилых комплексов
Вчера, 10:09
 
ЖильеМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала