Ефимов: жилье по реновации в Москве построят еще по девяти проектам КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В январе-мае столичные власти утвердили девять проектов комплексного развития территорий бывших промзон, где будет строиться жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На участках общей площадью свыше 51 гектара запланировано строительство более 770 тысяч квадратных метров недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в шести городских округах", — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Кроме того, в новых жилых кварталах будут возводиться общественно-деловые и социальные объекты.
Глава московского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что эти проекты КРТ предусматривают создание более 127 тысяч квадратных метров этой недвижимости, а также современных производств. Будет создано более трех тысяч рабочих мест, а все территории благоустроят.