https://ria.ru/20240720/donetsk-1960900087.html

В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины

В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины - РИА Новости, 20.07.2024

В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины

Пожилая женщина получила ранения в результате срабатывания мины в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:29

2024-07-20T12:29

2024-07-20T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Пожилая женщина получила ранения в результате срабатывания мины в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела украинскими нацистами Кировского района в микрорайоне шахты имени Абакумова от магнитной мины ранения получила женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

донецк

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происшествия, донецк