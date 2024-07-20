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В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины - РИА Новости, 20.07.2024
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12:29 20.07.2024
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В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины
В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины - РИА Новости, 20.07.2024
В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины
Пожилая женщина получила ранения в результате срабатывания мины в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:29
2024-07-20T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Пожилая женщина получила ранения в результате срабатывания мины в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела украинскими нацистами Кировского района в микрорайоне шахты имени Абакумова от магнитной мины ранения получила женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
В Донецке женщина пострадала при срабатывании мины

Мэр Кулемзин: при срабатывании мины в Донецке пострадала пожилая женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Пожилая женщина получила ранения в результате срабатывания мины в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате варварского обстрела украинскими нацистами Кировского района в микрорайоне шахты имени Абакумова от магнитной мины ранения получила женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк
 
 
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