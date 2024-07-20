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Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии
Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии - РИА Новости, 20.07.2024
Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решил больше не выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики, чтобы в будущем занять место в правительстве РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:07
2024-07-20T17:07
2024-07-20T17:07
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решил больше не выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики, чтобы в будущем занять место в правительстве страны. "Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве. Я сейчас не говорю про должности. Мне это ближе, поскольку я знаю, что Молдавия - парламентская республика и полномочия есть у премьер-министр и правительства", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. По его словам, было бы правильно, чтобы президент был одинаково близок ко всем партиям и далек от всех политсил. Он признал, что будучи президентом поддерживал соцпартии, а Санду сейчас поддерживает партию "Действие и солидарность", поэтому и нельзя говорить о "президенте для всех". Додон полагает, что стоило бы прописать в законодательстве непартийность президента. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
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в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии
Додон не будет выдвигаться на пост главы Молдавии, чтобы попасть в правительство
КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решил больше не выдвигать свою кандидатуру
на пост главы республики, чтобы в будущем занять место в правительстве страны.
"Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве. Я сейчас не говорю про должности. Мне это ближе, поскольку я знаю, что Молдавия - парламентская республика и полномочия есть у премьер-министр и правительства", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV.
По его словам, было бы правильно, чтобы президент был одинаково близок ко всем партиям и далек от всех политсил. Он признал, что будучи президентом поддерживал соцпартии, а Санду сейчас поддерживает партию "Действие и солидарность", поэтому и нельзя говорить о "президенте для всех". Додон полагает, что стоило бы прописать в законодательстве непартийность президента.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.