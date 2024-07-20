https://ria.ru/20240720/deti-1960915447.html

В Москве в квартире нашли двух маленьких детей

В Москве в квартире нашли двух маленьких детей - РИА Новости, 20.07.2024

В Москве в квартире нашли двух маленьких детей

В Москве обнаружены два маленьких ребенка, которые оставались одни в квартире, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:49

2024-07-20T14:49

2024-07-20T14:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве обнаружены два маленьких ребенка, которые оставались одни в квартире, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "В квартире жилого дома по улице Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что Перовская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. "Соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также их дальнейшее жизнеустройство контролируются прокуратурой Москвы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html

https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва