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В Москве в квартире нашли двух маленьких детей - РИА Новости, 20.07.2024
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14:49 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/deti-1960915447.html
В Москве в квартире нашли двух маленьких детей
В Москве в квартире нашли двух маленьких детей - РИА Новости, 20.07.2024
В Москве в квартире нашли двух маленьких детей
В Москве обнаружены два маленьких ребенка, которые оставались одни в квартире, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:49
2024-07-20T14:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве обнаружены два маленьких ребенка, которые оставались одни в квартире, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "В квартире жилого дома по улице Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что Перовская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. "Соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также их дальнейшее жизнеустройство контролируются прокуратурой Москвы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве в квартире нашли двух маленьких детей

В Москве обнаружили двух маленьких детей, которые оставались одни в квартире

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОбследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве обнаружены два маленьких ребенка, которые оставались одни в квартире, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
«
"В квартире жилого дома по улице Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Перовская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.
«
"Соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также их дальнейшее жизнеустройство контролируются прокуратурой Москвы", - добавили в ведомстве.
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