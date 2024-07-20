В Москве в квартире нашли двух маленьких детей
В Москве обнаружили двух маленьких детей, которые оставались одни в квартире
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОбследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве обнаружены два маленьких ребенка, которые оставались одни в квартире, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
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"В квартире жилого дома по улице Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Перовская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.
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"Соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также их дальнейшее жизнеустройство контролируются прокуратурой Москвы", - добавили в ведомстве.