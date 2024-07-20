https://ria.ru/20240720/desantniki-1960867924.html

В ДНР уничтожили американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

В ДНР уничтожили американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024

В ДНР уничтожили американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

Операторы FPV- дронов Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль производства США с пехотой ВСУ на... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T05:13

2024-07-20T05:13

2024-07-20T10:00

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Операторы FPV- дронов Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль производства США с пехотой ВСУ на северском участке фронта в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После получения целеуказаний операторы FPV-дронов поразили и уничтожили легкобронированное транспортное средство ВСУ вместе с личным составом", - рассказали в МО. Сообщается, что во время разведки на грунтовой дороге был обнаружен стоящий бронеавтомобиль, который пытался выдвинуться в сторону своих передовых позиций. "По всем полученным данным от разведки было установлено, что легкобронированный автомобиль производства США и был предназначен для перевозки личного состава для ротации войск на передовой", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что операторы FPV-дронов производят воздушную разведку в непосредственной близости от противника.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

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сша, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф