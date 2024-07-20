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Забронировать отель: как его выбрать и заказать через сайты агрегаторов - РИА Новости, 20.07.2024
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Туризм
 
08:00 20.07.2024 (обновлено: 08:02 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/bronirovanie-1960683495.html
Забронировать отель: как его выбрать и заказать через сайты агрегаторов
Забронировать отель: как его выбрать и заказать через сайты агрегаторов - РИА Новости, 20.07.2024
Забронировать отель: как его выбрать и заказать через сайты агрегаторов
Российские онлайн-сервисы бронирования гостиниц и апартаментов активно развиваются. Как ими пользоваться в сезон отпусков и на какие услуги можно рассчитывать — РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:00
2024-07-20T08:02
туризм
авито
мтс
северный кавказ
россия
дальний восток
отели
куда поехать
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Российские онлайн-сервисы бронирования гостиниц и апартаментов активно развиваются. Как ими пользоваться в сезон отпусков и на какие услуги можно рассчитывать — в материале РИА Новости.КонкуренцияЧисло бронирований в интернете увеличилось на 15 процентов, заказов на пляжный отдых — на 30, сообщила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова.По данным Travelline, самостоятельные путешественники раскупают посредством онлайн-платформ 54 процента номеров.Через некоторые сотовые, транспортные фирмы теперь тоже можно заказать гостиницу, отмечают в "Туту". "Продажи растут за счет лояльной аудитории, приобретающей у нас билеты на поезд и самолет, и скидками привлекаем", — объясняет директор по развитию отельного рынка компании Юрий Вьюшин.В этом сегменте нет монополиста, что хорошо и для клиентов, и для отельеров. По данным аналитиков сервиса Bnovo.ru, в мае "Островок" лидировал по количеству забронированных дней в гостиницах и апартаментах. Загородные отели, базы отдыха и глэмпинги чаще всего заказывали через "Яндекс. Путешествия". В первой тройке также "Авито".Агрегаторы выступают гарантами сделки, разрешают спорные ситуации, отметил гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Обеспечивают отелям стопроцентную заполняемость без вложений в рекламу, создания сайта и мобильного приложения.Услуги и надежность"Долгое время ключевыми требованиями туриста к российским агрегаторам были широкий выбор отелей и гарантия заселения, — указывают в МТС Travel. — Теперь важным становится финансовый фактор". Все стараются предложить не только скидки, но и кешбэк, бесплатный роуминг, возможность рассчитаться в рассрочку.Самые востребованные услуги — оплата проживания в зарубежных отелях российской картой и бесплатная отмена заказа, уточнили в OneTwoTrip. Клиенты часто интересуются, за сколько дней до заезда можно оформить возврат без штрафа.Также обращают внимание на состояние номеров, качество обслуживания, скорость заселения.Кроме того, для туристов важно расположение гостиницы или апартаментов, наличие Wi-Fi, кухонной зоны и стиральной машины, добавляют в "Суточно.ру".Тренды и тенденцииНа рынке агрегаторов неизбежна консолидация, то есть поглощение крупными компаниями мелких, уверены в "Туту". Некоторые сузят предложение, сосредоточившись на дизайн- и эко-отелях, глэмпингах.Гостиничную базу будут расширять во всех регионах, не только туристических: на Северном Кавказе, Каспии, в Адыгее, на севере, Дальнем Востоке, отмечают в "Яндекс.Путешествия".Уже разрабатываются рекомендательные системы, чтобы предлагать наиболее подходящие варианты — в зависимости от интересов, семейного положения, дохода и других факторов, отмечают в МТС Travel.
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Мария Селиванова
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авито, мтс, северный кавказ, россия, дальний восток, отели, куда поехать, отдых в россии, отдых, отдых на море
Туризм, Авито, МТС, Северный Кавказ, Россия, Дальний Восток, Отели, куда поехать, отдых в России, Отдых, Отдых на море
Забронировать отель: как его выбрать и заказать через сайты агрегаторов

Эксперты назвали критерии выбора отелей россиянами на сайте агрегаторов

© iStock.com / Maksym BelchenkoДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Российские онлайн-сервисы бронирования гостиниц и апартаментов активно развиваются. Как ими пользоваться в сезон отпусков и на какие услуги можно рассчитывать — в материале РИА Новости.

Конкуренция

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Число бронирований в интернете увеличилось на 15 процентов, заказов на пляжный отдых — на 30, сообщила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова.
По данным Travelline, самостоятельные путешественники раскупают посредством онлайн-платформ 54 процента номеров.
Через некоторые сотовые, транспортные фирмы теперь тоже можно заказать гостиницу, отмечают в "Туту". "Продажи растут за счет лояльной аудитории, приобретающей у нас билеты на поезд и самолет, и скидками привлекаем", — объясняет директор по развитию отельного рынка компании Юрий Вьюшин.
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В этом сегменте нет монополиста, что хорошо и для клиентов, и для отельеров. По данным аналитиков сервиса Bnovo.ru, в мае "Островок" лидировал по количеству забронированных дней в гостиницах и апартаментах. Загородные отели, базы отдыха и глэмпинги чаще всего заказывали через "Яндекс. Путешествия". В первой тройке также "Авито".
Агрегаторы выступают гарантами сделки, разрешают спорные ситуации, отметил гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Обеспечивают отелям стопроцентную заполняемость без вложений в рекламу, создания сайта и мобильного приложения.

Услуги и надежность

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"Долгое время ключевыми требованиями туриста к российским агрегаторам были широкий выбор отелей и гарантия заселения, — указывают в МТС Travel. — Теперь важным становится финансовый фактор". Все стараются предложить не только скидки, но и кешбэк, бесплатный роуминг, возможность рассчитаться в рассрочку.
Самые востребованные услуги — оплата проживания в зарубежных отелях российской картой и бесплатная отмена заказа, уточнили в OneTwoTrip. Клиенты часто интересуются, за сколько дней до заезда можно оформить возврат без штрафа.
Также обращают внимание на состояние номеров, качество обслуживания, скорость заселения.
Кроме того, для туристов важно расположение гостиницы или апартаментов, наличие Wi-Fi, кухонной зоны и стиральной машины, добавляют в "Суточно.ру".
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Тренды и тенденции

На рынке агрегаторов неизбежна консолидация, то есть поглощение крупными компаниями мелких, уверены в "Туту". Некоторые сузят предложение, сосредоточившись на дизайн- и эко-отелях, глэмпингах.
Гостиничную базу будут расширять во всех регионах, не только туристических: на Северном Кавказе, Каспии, в Адыгее, на севере, Дальнем Востоке, отмечают в "Яндекс.Путешествия".
Уже разрабатываются рекомендательные системы, чтобы предлагать наиболее подходящие варианты — в зависимости от интересов, семейного положения, дохода и других факторов, отмечают в МТС Travel.
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