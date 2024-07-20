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Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа - РИА Новости, 20.07.2024
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04:23 20.07.2024 (обновлено: 06:49 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/boliviya-1960866598.html
Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа
Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа - РИА Новости, 20.07.2024
Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа
Боливия приветствовала решение суда ООН по Израилю и призвала международное сообщество принять меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T04:23
2024-07-20T06:49
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Боливия приветствовала решение суда ООН по Израилю и призвала международное сообщество принять меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа, сообщил боливийский МИД. "Боливия приветствует заключение суда,... которое устанавливает, что присутствие Израиля на палестинской территории является незаконным и что страна обязана возместить ущерб, причиненный в результате этой оккупации", - говорится в сообщении. "Мы призываем систему ООН и государства-члены принять соответствующие меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа, и гарантировать право Палестины на самоопределение", - добавил МИД. Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.
https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html
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в мире, израиль, боливия, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Боливия, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа

Боливия призвала мир принять меры к завершению конфликта в Секторе Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Боливия приветствовала решение суда ООН по Израилю и призвала международное сообщество принять меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа, сообщил боливийский МИД.
"Боливия приветствует заключение суда,... которое устанавливает, что присутствие Израиля на палестинской территории является незаконным и что страна обязана возместить ущерб, причиненный в результате этой оккупации", - говорится в сообщении.
Заседание Международного суда ООН по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем
Вчера, 18:14
"Мы призываем систему ООН и государства-члены принять соответствующие меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа, и гарантировать право Палестины на самоопределение", - добавил МИД.
Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации 20 бойцов ХАМАС
18 июля, 15:40
 
В миреИзраильБоливияПалестинаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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