https://ria.ru/20240720/boliviya-1960866598.html

Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа

Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа - РИА Новости, 20.07.2024

Боливия призвала к прекращению конфликта в Секторе Газа

Боливия приветствовала решение суда ООН по Израилю и призвала международное сообщество принять меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T04:23

2024-07-20T04:23

2024-07-20T06:49

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Боливия приветствовала решение суда ООН по Израилю и призвала международное сообщество принять меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа, сообщил боливийский МИД. "Боливия приветствует заключение суда,... которое устанавливает, что присутствие Израиля на палестинской территории является незаконным и что страна обязана возместить ущерб, причиненный в результате этой оккупации", - говорится в сообщении. "Мы призываем систему ООН и государства-члены принять соответствующие меры, чтобы остановить преступления, совершаемые в секторе Газа, и гарантировать право Палестины на самоопределение", - добавил МИД. Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.

https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html

https://ria.ru/20240718/izrail-1960500095.html

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в мире, израиль, боливия, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа