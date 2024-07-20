https://ria.ru/20240720/boepripasy-1960945569.html

В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов

В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов - РИА Новости, 20.07.2024

В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов

После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружили более сотни опасных суббоеприпасов, известных как "колокольчики",... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:51

2024-07-20T17:51

2024-07-20T22:29

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружили более сотни опасных суббоеприпасов, известных как "колокольчики", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков". Очень прошу — взрослых и, особенно, детей: если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не поднимайте его и не трогайте!" — написал он.При обнаружении взрывоопасных предметов глава региона призвал незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание "колокольчика" и контактный номер телефона. Это позволит специалистам оперативно отреагировать. По возможности следует оградить территорию и не допускать к ней детей, добавил губернатор."Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют", — подчеркнул Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины