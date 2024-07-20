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В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов - РИА Новости, 20.07.2024
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17:51 20.07.2024 (обновлено: 22:29 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/boepripasy-1960945569.html
В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов
В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов - РИА Новости, 20.07.2024
В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов
После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружили более сотни опасных суббоеприпасов, известных как "колокольчики",... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:51
2024-07-20T22:29
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружили более сотни опасных суббоеприпасов, известных как "колокольчики", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых &quot;колокольчиков&quot;. Очень прошу — взрослых и, особенно, детей: если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не поднимайте его и не трогайте!&quot; — написал он.При обнаружении взрывоопасных предметов глава региона призвал незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание "колокольчика" и контактный номер телефона. Это позволит специалистам оперативно отреагировать. По возможности следует оградить территорию и не допускать к ней детей, добавил губернатор.&quot;Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют&quot;, — подчеркнул Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов

Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке нашли более ста "колокольчиков"

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСуббоеприпас, найденный после обстрелов на территории города Шебекино
Суббоеприпас, найденный после обстрелов на территории города Шебекино - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Суббоеприпас, найденный после обстрелов на территории города Шебекино
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БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружили более сотни опасных суббоеприпасов, известных как "колокольчики", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков". Очень прошу — взрослых и, особенно, детей: если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не поднимайте его и не трогайте!" — написал он.

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При обнаружении взрывоопасных предметов глава региона призвал незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание "колокольчика" и контактный номер телефона. Это позволит специалистам оперативно отреагировать. По возможности следует оградить территорию и не допускать к ней детей, добавил губернатор.
«

"Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют", — подчеркнул Гладков.

ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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