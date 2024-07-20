В Белгородской области нашли более сотни опасных суббоеприпасов
Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке нашли более ста "колокольчиков"
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСуббоеприпас, найденный после обстрелов на территории города Шебекино
Суббоеприпас, найденный после обстрелов на территории города Шебекино
БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружили более сотни опасных суббоеприпасов, известных как "колокольчики", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков". Очень прошу — взрослых и, особенно, детей: если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не поднимайте его и не трогайте!" — написал он.
При обнаружении взрывоопасных предметов глава региона призвал незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание "колокольчика" и контактный номер телефона. Это позволит специалистам оперативно отреагировать. По возможности следует оградить территорию и не допускать к ней детей, добавил губернатор.
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"Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют", — подчеркнул Гладков.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.