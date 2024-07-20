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В Москве началась реабилитация второго Николо-Хованского пруда

В Москве началась реабилитация второго Николо-Хованского пруда - РИА Новости, 20.07.2024

В Москве началась реабилитация второго Николо-Хованского пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:24

2024-07-20T15:24

2024-07-20T15:24

общество

москва

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время этот водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цветет водорослями, наблюдаются локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", – отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью более 2,7 гектара очистят от ила, укрепят береговую полосу и сформируют зоны биоплато. "Запланированы мероприятия по извлечению свыше 23 тысяч кубометров иловых отложений, работы выполним без полного спуска воды с использованием плавающего земснаряда. Это позволит вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов. По всему периметру на сформированные откосы пригрузят гранитный щебень, чтобы укрепить берега. Для проведения работ по уходу за водоемом обустроим эксплуатационную дорожку на свайном основании, дополнительно сделаем и прогулочную дорожку", – подчеркнул Бирюков. Он добавил, что на финальном этапе работ будут организованы три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров, в них высадят 2,5 тысячи водных растений. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240629/tinao-1956883073.html

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общество, москва, тинао, петр бирюков