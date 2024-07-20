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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 20.07.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российская ПВО с 14.30 до 18.15 мск в субботу уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:11
2024-07-20T20:11
2024-07-20T20:17
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безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская ПВО с 14.30 до 18.15 мск в субботу уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны."Двадцатого июля в период с 14.30 до 18.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
МО: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью